El legislador de Golkar le pide al manejo de Hajj que sea más responsable y transparente

Yakarta, Viva – Vicepresidente Comisión VIII DPR RI De la facción del Partido Golkar, Singgih Januratmoko dio la bienvenida a la ratificación del proyecto de ley (RUU) sobre la Tercera Enmienda a la Ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación Haji Y Umrah.

Singgih afirmó que el proyecto de ley fue el resultado del trabajo duro y la colaboración intensiva entre el DPR, el gobierno y varios interesados, incluidos los organizadores Hajj y Umrah.

«La ratificación del proyecto de ley Hajj y Umrah Holding hoy es un momento histórico. Esto no es solo una revisión de la ley, sino una transformación fundamental para garantizar que cada peregrino y Umrah obtengan el mejor servicio, de acuerdo con el mandato de la Constitución», dijo Singgih en su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

PPIH Arabia Saudita 2025 Liberando el regreso de los peregrinos indonesios en Medina

Uno de los puntos más importantes en la revisión de la ley Hajj y Umrah es el fortalecimiento de la Agencia Organizadora Hajj (BPH) que ahora se está fusionando en el Ministerio de Hajj y Umrah.

Singgih explicó que el cambio facilitará la coordinación, acelerará la toma de decisiones y aumentará la eficiencia burocrática en la implementación de la adoración.

«Con un ministerio especial, el enfoque y los recursos se concentrarán para servir a la congregación de manera integral, desde la preparación en el país hasta la implementación de la adoración en Arabia Saudita», dijo.

Consideró que la revisión de esta ley también regula en detalle sobre la gestión de cuota adicional de Hajj. La adición de la cuota se organizará con transparente y responsable, priorizando las colas largas existentes, para acortar el período de espera para los posibles peregrinos.

Mientras tanto, con respecto a la cuota especial del Hajj del 8 por ciento y Umrah Mandiri se había convertido en un debate. Sin embargo, los dos esquemas se han organizado cuidadosamente para garantizar que no haya prácticas dañinas.

«Hemos escuchado los aportes de varias partes, incluida la Asociación de Organizadores. Esta disposición tiene como objetivo proporcionar flexibilidad y elección a la congregación, pero aún en el corredor de la estricta supervisión del gobierno para prevenir prácticas ilegales y fraude», dijo Singgih.

Peregrinos indonesios en el aeropuerto de Amaa, Medina, Arabia Saudita

Para la facción Golkar, la tercera revisión de la Ley No. 8 de 2019 sobre Hajj y Umrah es un paso adelante para garantizar la gobernanza de Hajj y Umrah que sea más fuerte, responsable y a favor de los peregrinos.

«Creemos que, con este nuevo paraguas legal, la implementación de Hajj y Umrah en Indonesia será más profesional, transparente y se puede contabilizar. Continuaremos supervisando la implementación de esta ley para que esté completamente a favor de los intereses de la congregación», concluyó Singgih.