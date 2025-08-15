El legendario vocalista Saint Seiya, Nobuo Yamada murió

Japón, Viva – El mundo de la música japonesa está afligido. Nobuo yamada o mejor conocido como el nombre artístico Nob, el cantante adjunto al recuerdo de muchas personas a través de la icónica canción de apertura Santa Seiyamurió a la edad de 61 años el sábado 9 de agosto de 2025.

Esta triste noticia fue entregada directamente por la Agencia MOJOST a través de su sitio web oficial. En su declaración, se reveló que la causa de la muerte del músico debido al cáncer de riñón que había sufrido durante mucho tiempo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Nuestro artista Nob (Nobuo Yamada) murió con calma a las 13.39, el 9 de agosto de 2025, después de una larga lucha contra el cáncer de riñón, en un hospital donde se sometió a tratamiento. Anime Noticias de Oricon News, viernes 15 de agosto de 2025.

«Realmente apreciamos la amabilidad que se le ha mostrado durante su vida y lamentamos tener que compartir estas tristes noticias», continuó.

Para la generación que creció con el anime de San Seiya, la voz de Nob en la canción de Pegasus Fantasy se ha convertido en parte de la memoria colectiva e incluso se convierte en un himno en varias partes del mundo.

Su carrera comenzó en 1984 como vocalista de la banda de maquillaje, luego continuó en varios grupos de música, proyectos en solitario, para convertirse en escritores y fabricación de canciones para muchas series de anime y Tokusatsu.

«Luego interpretó muchas canciones temáticas de anime y héroes de Tokusatsu, cantando en conciertos y eventos en todo el mundo, fanáticos increíbles en Japón y en el extranjero con una fuerte voz y apariencia», dijo Mobost.

También se sabe que Nob también tiene un alto espíritu de vida. Hace ocho años, fue condenado por sufrir cáncer de riñón con solo cinco años de vida, pero continuó siendo activo en el mundo de la música. En abril de 2024, su condición se estaba volviendo más pesada después de ser diagnosticada con tumores cerebrales.

«Luchó valientemente con una fuerte voluntad de continuar cantando», dijo el comunicado.

La dedicación se ve hasta los últimos segundos. Incluso el día antes de su muerte, todavía estaba pensando en el arreglo de la canción y el próximo plan de actuación.

«Sigue convirtiéndose en un ‘Rocker Nob’ hasta el final de su vida», agregó la agencia.

Respeta las solicitudes familiares, el funeral se lleva a cabo en privado. Pero Mojost se aseguró de celebrar un evento detallado de advertencia pública que se anunciaría más tarde.

«Expresamos su sincera gratitud a los fanáticos que apoyan las carreras de Nob y a todos los colegas que trabajaron con él durante años», concluyó MoJost.