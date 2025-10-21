El legendario entrenador en jefe de los 49ers entre los 12 entrenadores finalistas para el Salón de la Fama del fútbol americano profesional

t

él 49ers de San Francisco están disfrutando de un comienzo muy fuerte en la temporada 2025 de la NFL, con un récord de 5-2 en los primeros siete juegos. Incluso con todas las lesiones que han afectado a su plantilla a lo largo de la temporada, los 49ers todavía han encontrado maneras de ganar y están justo en el centro de la búsqueda de los playoffs de la NFC. Hasta ahora, todo va bien para los 49ers en el campo.

Y fuera del campo, los 49ers están recibiendo los mayores elogios posibles, con tres de sus ex entrenadores nombrados entre los 12 entrenadores finalistas para la incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Y de sus tres ex entrenadores, uno de ellos es un ex entrenador en jefe de los 49ers, campeón del Super Bowl, George Seifert.

Los entrenadores de los 49ers en la lista

Seifert es el único ex entrenador en jefe de los 49ers que figura en la lista, pero los ex asistentes, Mike Shanahan y Mike Holmgren, también son finalistas. Shanahan se desempeñó como coordinador ofensivo y entrenador de mariscales de campo de los 49ers de 1992 a 1994, y ganó un título de Super Bowl con los 49ers en 1994. Como entrenador en jefe de los Broncos de DenverShanahan ganó Super Bowls consecutivos en 1997 y 1998. Después de su despido de los Broncos después de la temporada 2008, Shanahan volvió a entrenar en 2010 y terminó su carrera como entrenador en jefe del entonces-Pieles rojas de Washingtonsirviendo como entrenador del equipo hasta 2013.

Originario de San Francisco, Holmgren se desempeñó como entrenador de mariscales de campo de los 49ers de 1986 a 1988 antes de obtener el título de coordinador ofensivo en 1989, cargo que desempeñó hasta 1991. Luego, Holmgren logró dos períodos legendarios como entrenador en jefe: como Empacadores de Green Bay entrenador de 1992 a 1998 y como Halcones Marinos de Seattle Entrenador en jefe de 1999 a 2008.

Seifert, también nativo de San Francisco, comenzó como entrenador de backs defensivos de los 49ers (1980-82) antes de su ascenso a coordinador defensivo bajo Bill Walsh (1983-88). Durante su tiempo como asistente, ganó tres Super Bowls antes de su ascenso para reemplazar a Walsh como entrenador en jefe antes de la campaña de 1989. Como entrenador de los 49ers durante la temporada de 1996, los 49ers de Seifert fueron tan dominantes como siempre, llegando a los playoffs en todas las temporadas menos una (1991) y ganando dos Super Bowls.

¿Cuántos de los finalistas logran entrar?

El grupo de entrenadores finalistas para este año es muy fuerte, pero al final, solo uno logrará entrar. El próximo mes, un comité especial reducirá el campo de 12 finalistas a nueve y luego, votarán por un finalista de los nueve restantes. El entrenador seleccionado estará entre los finalistas oficiales que están en la boleta del Salón de la Fama para la generación de 2026. El año pasado, Holmgren fue el único finalista seleccionado, pero no alcanzó la inducción por un voto.

El entrenador seleccionado se agrupa con un colaborador y tres candidatos senior. Entre uno y tres de los cinco finalistas llegarán al Salón de la Fama dependiendo de los votos, necesitando al menos el 80% de los votos del comité para entrar.