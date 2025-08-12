El legendario casco Valentino Rossi fue subastado, ¡el precio se sorprendió!

VIVA – Motogp La auténtica se mantendrá subasta La primera subasta de íconos en línea presenta una serie de recuerdos legendarios, incluidos timón Único usado Valentino Rossi Durante la prueba de pretemporada de 2007 en Sepang.

Leer también: Se prevé que Marc Márquez rompa la maldición de nueve años en Austria Motogp



Citado por Viva Automotive de Crash, martes 12 de agosto de 2025, este casco presentó un diseño de espada Excalibur como símbolo de la ambición de Rossi para recuperar el título después de la temporada anterior anterior. A partir de € 5,000 o alrededor de Rp94 millones, este casco es lo más destacado de esta colección.

¿Qué es interesante de este casco?

Leer también: Pecco Bagnaia reveló las deficiencias que hicieron disminuir su rendimiento en MotoGP





Yamaha Monster Racer, Valentino Rossi

El casco fue utilizado por Rossi en la sesión de prueba de pretemporada de 2007 con Yamaha. Su diseño sorprendente con el tema de las espadas Excalibur y al mismo tiempo se convirtió en una declaración simbólica de su lucha por regresar a la cima, luego de una derrota decepcionante en la temporada 2006. Este diseño rara vez se ve y solo unos pocos cascos Rossi entran en manos de los coleccionistas privados.

Leer también: Maverick Vinales reveló la motivación al conmemorar la victoria sobre Rossi, Lorenzo y Pedrosa



Detalles de subastas y Precio Temprano

Esta subasta tendrá lugar en línea del 12 al 26 de agosto de 2025. El casco «Excalibur» se abre a un precio inicial de € 5,000 o equivalente a Rp94 millones. No solo el casco de Rossi, esta colección también incluye otros artefactos como la moto Moto2 de Jake Dixon, Marc Márquez Racing Equipment, Casey Stoner, a Pedro Acosta.

Destacados adicionales: Motor Moto2 Jake Dixon

In addition to the Rossi helmet, one of the most prestigious items is the Moto2 motorbike used by Jake Dixon when winning the British GP 2024 in Silverstone, making it the first British rider to win in the class since 2015. The motorbike numbered the Kalex chassis with the Triumph 765cc engine, and the winner of the auction will get a VIP tour at the Aspar factory in Valencia (the cost of the comprador.

La importancia de esta historia de la subasta



Valentino Rossi x Inter Milán

Esta subasta no se trata solo de elementos de recolección, sino que también acerca a los fanáticos de MotoGP a la historia y al legado de las leyendas. MotoGP Authentics (bajo la licencia Dorna) implica un objeto icónico que refleja momentos importantes en las carreras de los corredores un nuevo avance en el mundo de los recuerdos de las carreras.

La subasta de la subasta de Icons de MotoGP Authentics ofrece una oportunidad exclusiva para que los coleccionistas tengan un artefacto raro en la historia de MotoGP. El casco «Excalibur» Valentino Rossi es uno de los aspectos más destacados simbólicos, mientras que la motocicleta de Jake Dixon presenta un momento de victoria histórica. Esta acción de subasta estará en el centro de atención de los fanáticos de MotoGP hasta finales de agosto.