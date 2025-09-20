El legado de Oak Hill crece con el anuncio del campeonato PGA

El PGA de América tiene confirmó que el ilustrious Oak Hill Country Club En Nueva York, será el anfitrión del Campeonato PGA 2035, Marcando la quinta vez Este venerable curso presenta una de las principales etapas del golf. Conocido por sus resistentes desafíos, diseño clásico e historia histórica, el curso este de Oak Hill ha convertirse en un criterio por el cual el juego mide la dureza y el prestigio.

Goberna Kathy Hochul se unieron a los funcionarios de la PGA para el anunciodetenerse de Bethpage negro (sitio de la próxima Copa Ryder), enfatizando no solo la importancia deportiva sino el orgullo regional más amplio. El área de Rochester, que todavía disfruta del brillo de organizar el PGA como Recientemente como 2023mira hacia el futuro a 2035 con altas expectativas.

«Estamos extremadamente agradecidos por nuestra asociación con la PGA de América, y estamos entusiasmados de traer el Campeonato PGA 2035 de regreso al Oak Hill Country Club», dijo Ron Billitier, presidente de Oak Hill Country Club. «El curso este, nuestra membresía y la comunidad del Gran Rochester dan la bienvenida a la oportunidad de probar a los mejores golfistas del mundo en un entorno icónico y de clase mundial aquí en Oak Hill».

Credenciales históricas

Curso este de Oak Hill ha sido el telón de fondo para muchos momentos definitorios en golf. Anteriormente ha sido sede del Campeonato PGA en 1980, 1995, 2003, 2013, y más recientemente en 2023. Su reputación se ha construido no simplemente en haber organizado grandes eventos, sino en cómo desafía a los jugadores: greens duros, fellas exigentes, rudas penales y clima que puede balancear un momento en un instante.

«Después de haber organizado recientemente nuestro cuarto campeonato de PGA en el curso East Resturado, estamos seguros de que nuestro quinto establecerá un nuevo estándar y honrará a un digno campeón», dijo Billitier.

En Adición a los eventos de PGAOak Hill tiene una rica cartera de campeonatos: US Open, Senior Open, Ryder Cup, el aficionado estadounidense y otros. Por ejemplo, recibirá al aficionado estadounidense en 2027, y 10 años después en 2037, el Abierto de Mujeres de EE. UU., Que será la primera especialidad femenina en ser jugada allí. Estos selecciones repetidas Afirma el lugar del curso entre la élite de Estados Unidos y su capacidad para adaptarse a las demandas evolutivas del golf de campeonato.

Impacto económico y sentimiento local

Hosting a Major campeonato de golf es más que una insignia de honor; Es un motor económico. En 2023, Rochester se benefició con una suma de aproximadamente $ 190 millones en impacto económico directo e indirecto vinculado al Campeonato PGA: reservas de hoteles, tráfico de restaurantes, gastos de construcción relacionados con la preparación y salarios relacionados con las operaciones de eventos. Estos son números sustanciales, especialmente para empresas locales e infraestructura municipal.

El liderazgo de Oak Hill Country Club, junto con representantes de la comunidad, vea la asignación de 2035 no solo como una oportunidad para mostrar golf de clase mundial sino también para reforzar el orgullo y la identidad local.

¿Qué está en juego?

Para los jugadores, Oak Hill representa una de las pruebas finales. La configuración exigente del curso tiene en campeonatos pasados ​​expuestos pequeños errores y precisión recompensada, resistencia y pensamiento estratégico. Aquellos que puedan navegar sus peligrosos bunkers, los verdes ondulados y el viento cambiante probablemente surgirán en la parte superior. El curso no se trata solo de distancia o potencia cruda; Se trata de control, paciencia y respeto por lo que ha llegado antes.

Desde una vista más amplia, cada importante volver a visitar lugares como Oak Hill contribuye a la narrativa del golf. Cada vez que regresa el Campeonato PGA, trae consigo recuerdos de campeones pasados, acabados dramáticos, cambios arquitectónicos y, a veces, conversaciones sobre cómo mantener la relevancia en un juego cambiante. Para 2035, el paisaje del equipo, el entrenamiento y el atletismo podría estar más evolucionado, pero las demandas clásicas de Oak Hill aún plantearán preguntas que solo lo mejor puede responder.