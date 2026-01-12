El legado de Mahatma Gandhi une a India y Alemania, dice el Canciller Merz







En su primera visita a la India, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó el lunes de Mahatma Gandhi Su legado une a indios y alemanes como amigos y sus enseñanzas son hoy más necesarias que nunca.

El primer ministro Narendra Modi y Merz visitaron el Sabarmati Ashram en Ahmedabad por la mañana y rindieron homenaje a Mahatma Gandhi.

El primer ministro Modi, que llegó al ashram unos minutos antes, dio la bienvenida al canciller alemán a su llegada.

Después de rendir homenajes florales ante la estatua del Padre de la Nación, ambos líderes visitaron ‘Hriday Kunj’, una habitación dentro del ashram donde vivieron Mahatma Gandhi y su esposa Kasturba durante la lucha por la libertad de la India.

En el ashram, Merz también fue testigo de cómo se teje el hilo khadi usando la «charkha», o rueca.

Mahatma Gandhi hilaba el charkha como parte de su campaña promover el khadi y la autosuficiencia durante la lucha de la India por la independencia.

En una nota en el libro de visitas del ashram, Merz afirmó: «La creencia inquebrantable de Mahatma Gandhi en el poder de la libertad y la dignidad de todos y cada uno de los individuos nos inspira hasta el día de hoy. Este legado une a indios y alemanes como amigos en un mundo que puede necesitar más que nunca las enseñanzas de Gandhi».

Sabarmati Ashram, también conocido como Gandhi Ashram, fue establecido por Mahatma Gandhi en 1917. Fue el hogar de Gandhi desde 1917 hasta 1930 y sirvió como uno de los principales centros de la lucha por la libertad de la India.

Después de rendir homenaje en el histórico ashram, ambos líderes llegaron a la orilla del río Sabarmati, donde el Primer Ministro Modi inauguró el Festival Internacional de Cometas-2026 y luego disfrutó de volar cometas con el Canciller Merz.

En el lugar, Modi y Merz interactuaron con mujeres artesanas y entendieron el proceso de fabricación de cometas.

Después de la inauguración, ambos líderes dieron un paseo por el suelo en un vehículo abierto y también probaron el vuelo de cometas.

En el Campeonato Internacional participan hasta 135 practicantes de cometas de 50 países y cerca de 1.000 entusiastas de la India. Festival de cometas-2026 en Ahmedabad, según un comunicado del gobierno de Gujarat.

Como parte del festival organizado por el gobierno estatal, los voladores de cometas ya visitaron lugares como Rajkot, Surat, Dholavira (en Kutch) y la Estatua de la Unidad (Narmada) durante los últimos dos días y cautivaron a los visitantes, dijo, y agregó que el festival en Ahmedabad continuará hasta el 14 de enero.

El festival se celebra anualmente antes de «Uttarayan», también conocido como Makar Sankranti, que cae el 14 de enero y marca el viaje del sol hacia el norte y la transición hacia el verano.

El año pasado, el festival atrajo a más de 3,83 lakh de visitantes en todo Gujarat.

A través del «Festival Internacional de Cometas», Turismo de Gujarat atrae visitantes a importantes destinos culturales y turísticos, como Dholavira y la Estatua de la Unidad.

Más de cinco lakh turistas Se espera que visiten Gujarat para presenciar el Festival Internacional de Cometas este año, agrega el comunicado.

