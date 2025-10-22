‘El Lázaro de Harlan Coben’: un apasionante thriller de terror

En Vídeo principalEl último thriller psicológico de «Harlan Coben‘s Lázaro«, el autor de best sellers Coben y el ganador del BAFTA (y colaborador frecuente) Danny Brocklehurst exploran dos de las experiencias más inquietantes de la condición humana: la muerte y el dolor. La serie, con su título de inspiración bíblica, sigue a Joel «Laz» Lazarus (un destacado Sam Claflin), psicólogo forense, que, tras el suicidio de su padre, el Dr. L (Bill Nighy), comienza a tener experiencias perturbadoras e inexplicables. Mientras Laz intenta lidiar con la inexplicable muerte del Dr. L, también reflexiona sobre el asesinato sin resolver de su hermana gemela Sutton (Eloise Little), 25 años antes. Como resultado, Laz se ve conducido por un camino sinuoso de casos sin resolver que amenazan con deshacer su cordura. Impactante y atractivo, el espectáculo es un misterio alucinante que no revela su verdadera naturaleza hasta el final.

“Lazarus” se estrena en el hospital psiquiátrico donde trabaja Laz. Mientras se prepara para su paciente, Arlo Jones (Jack Deam), un asesino en serie con trastornos mentales, recibe una llamada telefónica de su padre. Preocupado, Laz ignora su teléfono y continúa con su trabajo, donde Arlo, despotricando y delirando, declara que Dios lo va a castigar. Poco después de que concluye la sesión, la hermana de Laz, Jenna (Alexandra Roach), llama para decirle que su padre murió a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Mientras corren hacia su ciudad natal de Manchester, Inglaterra, Laz y Jenna, conmocionados, intentan reconstruir la mentalidad de su padre en los momentos finales de su vida. Su nota de suicidio, que incluye las palabras “no ha terminado” y un dibujo de un taburete de tres patas, deja más preguntas que respuestas. Las cosas se vuelven cada vez más confusas para Laz cuando, mientras visita el consultorio del Dr. L, una de las pacientes de su padre, Cassandra (Sianad Gregory), llega a su sesión. Asustada y nerviosa, la mujer nunca se da cuenta de que Laz no es el Dr. L. Después de que Cassandra abandona abruptamente la oficina, Laz decide investigar los archivos de los pacientes de su padre utilizando los recursos de su amigo más antiguo, Seth (David Fynn), un oficial de policía, para tratar de descubrir detalles adicionales sobre ella. Al mismo tiempo, los acontecimientos que condujeron a la muerte de Sutton siguen dando vueltas en su mente.

La serie limitada de seis episodios combina hábilmente el pasado y el presente. Incapaz de reconciliar la horrible pérdida de su padre, Laz comienza a obsesionarse con lo que alguna vez fue, tratando de desenterrar las piezas faltantes del día en que murió Sutton. Se obsesiona intentando resolver el asesinato de Sutton, reuniendo pistas y circunstancias que ya no parecen contener ninguna verdad. Además, encontrarse con Cassandra lo lleva a considerar otros clientes misteriosos de su padre. Aunque el público está al tanto de las motivaciones de Laz, los forasteros, incluidos Jenna, Seth y su ex esposa Bella (Karla Crome), sólo pueden ver a un hombre abrumado por el dolor y la pérdida que se está desmoronando rápidamente. El programa es un acertijo que cuenta con elementos de horror, pero también es un examen franco de cómo el dolor profundo puede remodelar la mente humana.

Aunque “Lazarus” está bien interpretada y en su mayoría bien ejecutada, hay un punto extraño en la trama que no se relaciona tan elocuentemente con el resto de la serie. El hijo adolescente de Bella, Aidan (Curtis Tennant), tiene una fijación con Laz. Sin embargo, parece extraño, especialmente teniendo en cuenta los numerosos elementos y ángulos intrigantes que ya están presentes en la serie. Este aspecto particular del espectáculo desgasta el tono apasionante que se había elaborado con tanta maestría desde su escena inicial. Aún así, con series tanto en Netflix como en Amazon, está claro que Coben está expandiendo su marca más allá de la diversión basura y hacia misterios contados de manera más elocuente.

En general, “Lazarus” es un misterio apasionante con numerosas capas que mantendrán a los espectadores adivinando hasta que la escena final se vuelve negra. El programa recuerda a su audiencia la inevitabilidad de la muerte y cómo el dolor tiene una forma de obligarnos a todos a reflexionar, incluso cuando pensábamos que habíamos enterrado durante mucho tiempo versiones pasadas de nosotros mismos.

Los seis episodios de “Harlan Coben’s Lazarus” se estrenan el 22 de octubre en Prime Video.