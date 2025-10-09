El largo viaje de Toyota Indonesia para alcanzar los 3 millones de unidades de exportación

Karawang, VIVA– Se registra la nueva historia de la historia. toyota Indonesia. Después de casi cinco décadas de trabajo, Toyota ha logrado superar los números exportar tres millones de vehículos a más de 100 países. Este logro no es sólo un récord industrial, sino una prueba real de la capacidad de Indonesia para situarse en el mapa automovilístico mundial.

El viaje exportador de Toyota comenzó modestamente en 1987, cuando el Kijang de tercera generación fue enviado a Brunei Darussalam. Aquí es donde comienza un nuevo capítulo para la industria automotriz nacional, de ser solo un mercado, Indonesia se transforma en una base mundial de producción y exportación.

Este viaje continuó hasta 2004, cuando se produjo el Kijang Innova como parte de la serie mundial de modelos Innovative International Multi-Purpose Vehicle (IMV).

El presidente de Toyota Motor Corporation, Koji Sato, afirmó que este logro es un símbolo del reconocimiento mundial por la calidad de los productos fabricados en Indonesia.

«El logro de tres millones de unidades de vehículos es un recordatorio de las capacidades de Indonesia. Fortaleceremos el papel de Indonesia como centro de I+D y exportación para el Sur Global», dijo en Karawang, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Ahora, los productos de exportación de Toyota ya no están dominados por vehículos convencionales. Modelos populares como Avanza y Agya siguen siendo la columna vertebral con exportaciones de más de 70.000 unidades al año.

Sin embargo, los vehículos electrificados como el vehículo eléctrico híbrido (HEV) Innova Zenix y el Yaris Cross HEV están empezando a desempeñar un papel importante, con exportaciones totales combinadas que alcanzan más de 39.000 unidades.

El director presidente de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, dijo que este hito refleja el progreso del talento local.

«Gracias a la fortaleza de la industria manufacturera y al compromiso con la calidad, Toyota Indonesia ha producido 10 millones de unidades y exportado 3 millones de vehículos. Esto demuestra que los recursos humanos indonesios están preparados para competir en el mercado global», afirmó.

Este éxito no puede separarse del ecosistema maduro de la industria automotriz. Toyota colabora con más de 240 proveedores locales de nivel 1 y más de 520 proveedores de nivel 2 y 3 con un contenido local que ahora alcanza más del 80 por ciento.

La inversión total del Grupo Toyota en Indonesia ha alcanzado los 100 billones de rupias, absorbiendo a más de 360.000 trabajadores en diversas líneas industriales.