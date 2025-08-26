El lanzamiento de los Patriots, ex selección de primera ronda, Cole Strange, otros 20

Los New England Patriots han anunciado su lista final de 53 hombres para la temporada 2025. El equipo se ha separado de algunas piezas de renombre, incluida la ex selección de primera ronda Cole Strange.

«Los Patriots lanzaron los siguientes jugadores: CB Miles Battle, G Mehki Butler, G Jack Conley, CB Brandon Crossley, Te CJ Dippre, S Marcus Epps, RB Jamycal Hasty, T Demontrey Jacobs, RB Terrell Jennings, WR John Jililes, de Truman Jones, C Alec Lindstrom, DB Kobee Minor, Dt David, Dt David, Lb Camj, Lb Camaj, Lb Camj, Lb Camj, Lb CaMes Riley, DT Jahvaree Ritzie, K Parker Romo, Te Gee Scott Jr., G Cole Strange, LB Bradyn Swinson y WR Jeremiah Webb «,», «, El comunicado de prensa oficial del equipo dice.

El equipo ha elegido mantener a nueve liniero ofensivo, incluidos cinco guardias/centros. Se espera que el novato Jared Wilson, el firmante del agente libre Garrett Bradbury, y el regreso de StarMike Onwenu compensan el interior inicial. Mientras que Ben Brown y Caedan Wallace proporcionarán profundidad.

La era extraña de Cole ha terminado en Nueva Inglaterra.

“Strange, de 27 años, fue reclutado por Nueva Inglaterra en la primera ronda del draft de la NFL 2022 fuera de Chattanooga con los 29th Selección general «, continuó el comunicado de prensa.» El 6 pies 5, 310 libras, ha jugado en 30 juegos con 29 aperturas durante sus tres temporadas con los Patriots. Comenzó sus primeros 17 juegos en la guardia izquierda antes de sufrir una lesión en diciembre de la temporada 2023. Strange comenzó la temporada 2024 en la reserva/físicamente incapaz de realizar la lista y se limitó a solo tres juegos con dos aperturas en el centro «.