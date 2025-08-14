El videojuego LEGO World se está expandiendo con un nuevo juego de aventuras cooperativas creativas «,LEGO Voyagers«, Debutando en septiembre de Annapurna Interactive y Light Brick Studio.

Según la descripción oficial del juego, «de los creadores de ‘Lego Builder’s Journey’ viene una nueva aventura cooperativa de 2 jugadores sobre la amistad y el juego. Cuando dos amigos hacen su misión rescatar una nave espacial abandonada, se embarcan en un viaje más allá de sus sueños más salvajes, finalmente aprenden el valor de estar conectados».

«LEGO VOYAGERS» se lanzará el 15 de septiembre a través de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Nintendo Switch, y en PC a través de Steam y Epic Games Store.

El lanzamiento del juego llegará aproximadamente un año después de una sacudida masiva en Annapurna que ocurrió cuando el STOCT STABLE de la división de juegos Annapurna Interactive Quit.

Según los desarrolladores, el juego cooperativo «LEGO Voyagers» permitirá a los jugadores:

Experimenta lo que se siente ser un ladrillo de Lego. Voltea, salta, se junta y se abre paso a través de ricos mundos de ladrillos.

Desentrañir una narrativa poética y no verbal, ambientada en hermosos entornos construidos en ladrillos, apoyados por una banda sonora atmosférica.

Cooperativamente resuelve los muchos desafíos del juego y descubra cómo dos ladrillos son mejores que uno. Juega localmente en la misma pantalla o en línea.

Invite a un amigo a unirse a su aventura gratis con el pase del amigo. Mientras uno de ustedes sea dueño de «Lego Voyagers», ambos pueden jugar juntos la experiencia cooperativa completa.

«LEGO Voyagers» se presentará con más detalle durante la convención de videojuegos de Gamescom de la próxima semana en Colonia, Alemania.

Mire el nuevo trailer de fecha de lanzamiento para «LEGO Voyagers» a través del siguiente video.

«NBA 2K26» lanzó un nuevo trailer que reveló que el próximo juego contará con la adición de las cartas de jugadores de WNBA a «MyTeam» por primera vez en la historia de la franquicia.

Según el desarrollador 2K, «En esta adición de hitos, los jugadores podrán recolectar y jugar con jugadores de la WNBA actuales e históricos y combinarlos con sus superestrellas favoritas de la NBA en el mismo equipo. Las actualizaciones adicionales que llegan a Myteam incluyen múltiples modos de juego nuevos, nuevos tipos de cartas, una ubicación querida con un nuevo giro y mucho más».

«Myteam es donde la competencia se encuentra con la imaginación más salvaje de un fanático del baloncesto», dijo Erick Boenisch, vicepresidente de desarrollo de la NBA en Visual Concepts. «Al integrar la WNBA en uno de nuestros modos más populares, no solo estamos dando a los jugadores la oportunidad de personalizar sus listas de ensueño de todos los tiempos, sino que está destacando en algunos de los Hoopers más icónicos del juego. Esperamos dar a nuestros jugadores una forma nueva y más profunda de interactuar con la WNBA.

«EA Sports Madden NFL 26» lanzado el jueves.

Según la descripción del editor Electronic Arts (EA) para la última entrega en la franquicia: “Impulsado por años de datos de la NFL, sumérjase en un juego explosivo con nuevos rasgos específicos de jugadores, estilos de reproducción auténticos y una estrategia adaptativa que coinciden con las tendencias en el campo y las estrategias de la NFL y los entrenadores de la NFL y los entrenadores en línea en línea como el equipo de los jugadores en línea y los modos de la línea dinastía y el equipo ultoke con amigos con amigos. Rivalidades como si usted y sus amigos estén jugando juntos en la misma habitación. Canta el eco en tus oídos en Minnesota y sea deslumbrado por el espectáculo de luces previas al juego en Baltimore.

Mira el trailer de lanzamiento de Nintendo para «Madden NFL 26» en Switch 2 a continuación.