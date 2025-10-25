El lanzamiento de la fecha límite de cambios de los Rams aterriza en el TE de los Vikings, TJ Hockenson

El Rams de Los Ángeles han sido considerados como el principal candidato comercial. Sin embargo, si bien las necesidades más evidentes de los Rams parecen estar en el lado defensivo del balón, TJ Hockenson es el último ala cerrada sugerido como opción.

Actualmente miembro del 3-4 Vikingos de MinnesotaHockenson ha sido dos veces Pro Bowler y fue la octava selección general de la Leones de Detroit.

El 2025 NFL La fecha límite para realizar cambios es el 4 de noviembre a las 4 p. m., hora del Este.

Rams figuran como lugar de aterrizaje en la ‘mejor oferta’ para los Vikings TE TJ Hockenson

Vinnie Iyer de Sporting News enumeró a los Rams como el equipo receptor en el «mejor acuerdo a hacer» para los Vikings.

Esta propuesta comercial de Heavy Sports Rams enviaría capital de draft a los Vikings a cambio de Hockenson.

Los carneros obtienen:

Los vikingos obtienen:

«Comencemos diciendo que es poco probable que los Vikings, con .500, lleguen a un acuerdo de cualquier manera con poca necesidad evidente y activos libres pendientes limitados». Iyer escribió el 23 de octubre. “Pero esto sería interesante, dado que Hockenson sigue sin producir como objetivo clave para Kevin O’Connell pero podría convertirse en la tercera opción que falta en la ofensiva adyacente de los Rams”.

Hockenson está firmado hasta la temporada 2027 con un contrato contrato de cuatro años y 66 millones de dólares. En particular, no hay dinero garantizado en su contrato en 2026 o 2027. Eso podría hacerlo atractivo en un intercambio, para los Rams u otro equipo, antes de la fecha límite.

También podría sentar las bases para que Hockenson busque un nuevo acuerdo.

Rams vinculados a TE a pesar de la profundidad

Los Rams también han sido vinculados especulativamente con Cuervos de Baltimore estrella Marcos Andrews y Chigoziem Okonkwo del Titanes de Tennessee. Hockenson es más joven que Andrews, más exitoso que Chigoziem y un objetivo más corpulento que ambos.

Hockenson tiene 27 recepciones para 222 yardas y 1 touchdown esta temporada.

Publicó temporadas consecutivas con más de 900 yardas, pero su campaña de 2024 se vio interrumpida debido a una grave lesión en la rodilla. Esta temporada, los Vikings han sorteado problemas con los mariscales de campo.

Los Rams ofrecen una alternativa intrigante, con Mateo Stafford jugando a un nivel de MVP. También son profundos en el punto de ala cerrada, con tyler higbee encima del tabla de profundidad antes de Colby Parkinson, David Alleny Terrance Ferguson.

Los Rams se apoyaron en conjuntos Multi-TE con resultados mixtos

Nate Atkins, del Athletic, señaló que el juego terrestre de los Rams se vio afectado por el uso intensivo de 12 y 13 jugadores en la Semana 7 contra los jaguares de jacksonville en Londres, un partido que Los Ángeles ganó 35-7.

También apuntaló una de las pocas carencias que han tenido esta temporada.

«Usaron 13 miembros del personal en más jugadas en ese juego que en las cuatro temporadas anteriores combinadas, según las estadísticas de próxima generación de la NFL». Atkins escribió el 23 de octubre.

«La ventaja de tener más alas cerradas es que es más fácil enturbiar el panorama en la jugada, y eso resulta efectivo en terceros intentos y en la zona roja, donde el objetivo es convertir en lugar de ser explosivo. Esas son las dos únicas áreas de verdadera preocupación en esta ofensiva de los Rams en este momento».

Los Rams se enfrentarán al Santos de Nueva Orleans en la semana 9 antes de la fecha límite de cambios.