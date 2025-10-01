El lanzamiento de comercio de los Bears lleva a los ex-Cowboys de 1,000 yardas a Chicago

Cuatro semanas después de la temporada 2025, la Bears de Chicago están promediando 102.3 yardas por juego, que es Clasificado 24 en la NFL Dirigiéndose a la Semana 5.

Con RB1 D’Andre Swift y el séptimo asalto del novato Kyle Monangai llevando la carga, el Ositos están promediando un poco impresionante 3.8 yardas por fiebre. Teniendo en cuenta que la unidad acaba de acumular 69 yardas y 2.7 por acarreo en la victoria de la Semana 4 de Chicago sobre la Las Vegas RaidersEs posible que Chicago quiera usar una parte de su semana de descanso para examinar el panorama del corredor.

Kristopher Knox de Bleacher Report piensa Una «selección condicional 2026 de la 7ª ronda» sería una compensación adecuada en un intercambio por RB Rico Dowdlelo que le costaría a Chicago mucho menos que, por ejemplo, tratar de cambiar por un jugador como Cámara de Alvin. Knox llamó al Ositos Como uno de los dos equipos que encajan como socio comercial lógico.

Los equipos que buscan un corredor, pero no están interesados ​​en pagar un gran nombre como Kamara debe preguntar sobre Panteras de Carolina El corredor Rico Dowdle ”, escribió Knox el 1 de octubre. El primero Vaqueros El titular firmó un contrato de un año con Carolina esta temporada baja, pero no ha sido una gran parte del plan de juego. Ha atrapado cinco pases, registró 28 acarreos y contó 103 yardas con un touchdown «.

Un aspecto de una carrera de Dowdle hasta ahora

Sin reclutamiento de Carolina del Sur en 2020, Dowdle hizo la lista de los Cowboys ese año, jugando completamente en equipos especiales. Se perdió su campaña 2021 con una lesión en la cadera y la mayor parte de 2022 con un problema de tobillo, pero finalmente forzó un papel para sí mismo en 2023. Terminó con 89 acarreos para 361 yardas y dos touchdowns ese año en un papel limitado antes de salir en 2024.

El año pasado, tuvo 235 acarreos para 1,079 yardas por tierra (4.6 por acarreo), y también agregó 39 atrapadas para 249 yardas y cinco TD totales. Firmó con Carolina en marzo en un contrato de un año por un valor de hasta $ 6.25 millones, y durante la semana 4 tiene 28 acarreos para 83 yardas y un TD como el número 2 de los Panthers.

Dowdle tiene un buen tamaño en 5 pies 11 y 215 libras, y cumplió 27 años en junio. Promedió 3.5 yardas después del contacto el año pasado.Quinto entre los RB calificados por las estadísticas de la próxima generación. En 2025, está trabajando detrás Chuba Hubbard Mientras que el novato Trevor Etienne Gira, por lo que existe la posibilidad de que Carolina esté dispuesta a moverlo.

Los Chicago Bears deberían intentar comerciar por Panthers RB Rico Dowdle

«Dowdle es, en el peor de los casos, una copia de seguridad de alta gama y tiene un valor de profundidad para Carolina», agregó Knox. Sin embargo, el 1-3 Panteras Parece estar en medio de otra temporada perdida y también podría ver más larga al novato Trevor Etienne.

Dowdle es un tipo de lujo con un estilo de carrera norte-sur, y sería un mejor jugador de yardas de contacto que Swift. Los dos se unirían bien en el campo de Chicago, ya que ambos son buenos receptores de pases y creadores de juegos cuando la pelota está en sus manos. No necesitaría ser Christian McCaffrey o Saquon Barkley – Solo necesitaría ser un jugador de rol que le daría el Ositos Más opciones al tiempo que ayudan a quitarle el costo físico a Swift.

El hecho de que Dowdle esté en un acuerdo de un año también debería interesar el Ositos. Podría ser un alquiler de mitad de temporada si no ejerce ni se gelifica en la ofensiva, y si a Chicago le gusta, podría volver a firmarlo fácilmente.

Además, si todo lo que se necesitaría para moverlo es una futura selección condicional de sexta o séptima ronda, la Ositos Debería saltar. Dowdle no es un gran nombre, pero el Ositos No necesito uno, al menos en RB. Necesitan un conjunto confiable de piernas, y él podría darles eso.