El lanzamiento de agente libre de los Broncos consigue un WR All-Pro después de que aparece el informe

A pesar de estar a sólo un juego –y quizás sólo a un mariscal de campo en forma- de llegar al Super Bowl LV, el Broncos de Denver ingrese a la temporada baja de 2026 con casi 30 millones de dólares en espacio salarial disponible, según Spotrac: bueno para el puesto 13 en el NFL.

Y si bien ambos lados del balón se desempeñaron bien tanto en la temporada regular como en la postemporada (los Broncos tuvieron la defensa número 4 y la ofensiva número 12), un área que el equipo probablemente debería buscar mejorar es la ayuda en la posición de habilidad ofensiva para el mariscal de campo. bo nix.

receptor ancho 1, Courtland Sutton tendrá 31 años durante la mayor parte de la temporada 2026, y Denver vio su desempeño disminuir lentamente en el transcurso del último tercio de la temporada, con jugadores como Pat Bryant, Marvin Mims Jr. y troy franklin asumiendo roles más importantes a medida que avanzaba el año.

Incluso con Sutton, a veces puede parecer que el esquema de Sean Payton y la anticipación y el pensamiento rápido de Nix a menudo dan mayor brillo a lo que en última instancia es un cuerpo de receptores sólido pero nada espectacular.

Los Broncos deberían buscar aumentar su volumen en el receptor abierto

Entonces, en este escenario de agencia libre, los Broncos causan revuelo y firman Bucaneros de la Bahía de Tampa amplio, mike evans mientras buscan aprovechar su ventana de Super Bowl durante los años restantes de Nix bajo un contrato de novato.

Un incondicional de Tampa Bay durante más de una docena de años, parecía que el dos veces receptor All-Pro podría terminar siendo un jugador de un solo equipo durante toda su carrera.

Sin embargo, un informe de Tony Pauline de Essentially Sports detalló que es más probable que se produzca una separación de los Buccaneers esta temporada baja.

Mike Evans podría estar saliendo de Tampa Bay

«A sus 31 años, Evans ha luchado contra las lesiones en las últimas dos temporadas y jugó sólo ocho partidos el año pasado, atrapando 30 pases». paulina reportado el 29 de enero. «Aquellos con quienes he hablado durante la semana pasada creen que hay menos de 50-50 para que el receptor veterano vuelva a firmar con Tampa y que su carrera con los Buccaneers probablemente haya terminado. Le gustaría ir a un contendiente y ganar otro título.

Aunque Pauline sugiere a los Patriots y Facturas Como encaja naturalmente con el nativo de Galveston, que sin duda lo es, quizás no exista un plantel más completo en la NFL que los Broncos.

Con una situación estable, una defensa de élite y lo que PFF calificó como el la mejor línea ofensiva en el fútbol En la temporada pasada, que incluyó a dos jugadores que recibieron nominaciones All-Pro (el tackle izquierdo Garrett Bolles y el guardia Quinn Meinerz), tal vez no haya mejor situación que los Broncos.

Evans ha demostrado, cuando está sano, que sigue siendo un receptor de alto nivel en la NFL, incluso si sus actuaciones inmediatamente después de la recuperación de una lesión a finales de diciembre/principios de enero fueron menos que impresionantes.

Como señala Pauline, Evans busca acudir a un contendiente para ganar un Super Bowl. A su avanzada edad, un contrato de un año para el receptor de 12 años difícilmente arruinaría el banco, y le daría a Nix un objetivo veterano y ultra confiable para momentos clave y terceros intentos.