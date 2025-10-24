El lanzamiento comercial trae al DE de los Cowboys, ocho veces Pro Bowl, Cameron Jordan

Una de las razones anteriores NFL El esquinero y actual analista de ESPN, Domonique Foxworth, se ha convertido en un miembro tan popular (y confiable) de los medios de comunicación porque tiene una forma increíblemente identificable de explicar los conceptos del fútbol.

En lugar de aburrirnos hablando sobre Cover Zero, apoyadores sin balón y Mellizos Con conceptos de pases divididos y en movimiento, Foxworth puede diagnosticar lo que está mal en una defensa en términos sencillos que casi cualquiera puede entender con conocimientos básicos del juego.

Como, por ejemplo, ¿qué le pasa a la vaqueros de dallasquienes ocupan el puesto 32 en la NFL, también conocido como último lugar, en defensa del equipo a lo largo de 7 juegos, pero de alguna manera lograron lograr un récord de 3-3-1 de cara a un juego como visitante de la Semana 8 contra los Broncos de Denver.

«Si estás analizando lo que está mal en una defensa que es mala, de arriba a abajo, y cómo solucionarlo, comienza desde el frente», dijo Foxworth en “El show de Mina Kimes con Lenny” el 21 de octubre. “Entonces, si mejoras el frente defensivo, la idea es que los niveles detrás mejorarán, porque sus trabajos se volverán un poco más fáciles. Así que añade a un tipo de verdad y quizás tengas algo sobre lo que construir”.

Para los Cowboys, conseguir a ese “tipo real” podría significar un cambio por un veterano Santos de Nueva Orleans ala defensiva Cameron Jordán – el tipo de jugador que podría estar dispuesto a llegar a un contendiente después de jugar sus primeras 14 temporadas, todas con la misma franquicia.

Para los Cowboys, su condición de contendientes podría no durar mucho si no mejoran su defensa, por lo que el tiempo ya corre.

No tiene sentido que los Cowboys agreguen Elite Edge Rusher

Si bien el movimiento llamativo y llamativo sería perseguir a un jugador de élite como Asaltantes de Las Vegas corredor de borde Max Crosby o Bengals de Cincinnati corredor de borde Trey HendricksonNinguno de esos jugadores realmente tiene sentido para los Cowboys.

Conseguir a Crosby o Hendrickson les costará a los Cowboys al menos una de las selecciones de primera ronda que obtuvieron en el intercambio de cazamariscales. Mica Parsons hacia Empacadores de Green Bay en agosto. Lo que en cierto modo niega la razón por la que cambiaron por él en primer lugar.

Conseguir un jugador como Jordan a cambio de algo como, en el extremo superior, una selección de tercera ronda de 2026 o una selección de cuarta ronda de 2026 es más razonable. Y también deja espacio para múltiples movimientoslo que podría significar también agregar un jugador como Titanes de Tennessee apoyador interno Cody Barton.

Jordan, uno de los linieros defensivos dominantes de la NFL

Es increíble pensar que Jordan, de 6 pies 4 pulgadas y 287 libras, todavía está produciendo como lo hace a sus 36 años, y es una mierda que haya tenido que hacerlo en equipos tan horribles en los últimos años.

Jordan fue una selección de primera ronda (Nº 24 en general) de los Saints procedente de Cal en el Draft de la NFL de 2011 y formó parte del equipo de la década de 2010 de la NFL. Es tres veces All-Pro de la NFL y ocho veces Pro Bowler y juega con un contrato de 1 año y $6.05 millones en 2025, pero tiene la asombrosa suma de $144 millones en ganancias en su carrera.

A lo largo de 7 juegos en 2025, Jordan tiene 19 tacleadas, 2.5 capturas, 4 TFL, 5 golpes de QB y 1 recuperación de balón suelto, números que serían bienvenidos no solo en Dallas sino en casi cualquier lugar de la NFL.