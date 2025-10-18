El lanzamiento comercial trae al ala cerrada del Pro Bowl de Commander, David Njoku

El Comandantes de Washington Descubrí bastante rápido esta temporada qué tipo de equipo serían sin sus dos mejores jugadores como quarterback. Jayden Daniels y receptor abierto Terry McLaurinquienes ya se han perdido varios juegos debido a lesiones.

Si bien no está claro cuándo podrá McLaurin recuperarse de una lesión en el cuádriceps/flexor de la cadera que lo hará perderse un cuarto juego consecutivo en la Semana 7 contra los vaqueros de dallasDaniels se perdió 2 juegos en los que los Commanders terminaron 1-1, pero ha tenido marca de 1-1 desde que regresó en la Semana 5.

Mientras Daniels comenzó a lucir como antes en la derrota de la Semana 6 ante los Osos de chicago En Monday Night Football, una cosa que necesita desesperadamente es más armas en las posiciones de habilidad, algo que los Comandantes podrían arreglar con un intercambio.

El reciente discurso comercial del reportero de CBS Sports NFL, Garrett Podell, traería a los Commanders otro ala cerrada de Pro Bowl en marrones de cleveland la estrella y ex selección de primera ronda David Njoku junto al ala cerrada de Commanders, de 35 años Zach Ertz.

“Afortunadamente para los Commanders, los Browns tienen marca de 1-5, y su líder en recepciones (28) y yardas recibidas (254) resulta ser el ala cerrada novato seleccionado en tercera ronda. Harold Fannin Jr.» Podell escribió el 15 de octubre. “Eso hace que el ala cerrada David Njokuquien se convertirá en agente libre la próxima temporada baja, prescindible para los Browns en reconstrucción. Washington debería hacer lo que sea necesario para agregar al ex ala cerrada del Pro Bowl al arsenal de Daniels para salvar su temporada 2025”.

Lo que los Comandantes renuncian por Njokun en un intercambio especulativo es donde comienza el verdadero debate: una selección de cuarta o quinta ronda de 2026 o 2027 podría ser un buen punto de partida.

Ala cerrada dominante de la NFL en equipos terribles

Njoku, de 6 pies 4 pulgadas y 246 libras, solo jugó 2 temporadas en la Universidad de Miami y dejó la escuela temprano para NFL luego de realizar 43 recepciones para 698 yardas y 8 touchdowns en 12 juegos en 2016.

Los Browns seleccionaron a Njoku en el puesto 29 en general en el Draft 2017 de la NFL – uno de los 3 alas cerradas elegidos en la primera ronda. Njoku se convirtió en titular a tiempo completo en su segunda temporada con 56 recepciones para 639 yardas y 4 touchdowns. Luchó contra lesiones en 2019 y 2020, perdiéndose 16 juegos, pero se recuperó en 2021 con 36 recepciones para 375 yardas y 4 touchdowns.

Njoku ha tenido al menos 50 recepciones, 500 yardas y 4 touchdowns en cada uno de los últimos 3 años y tuvo un año de carrera en 2023 con 81 recepciones para 882 yardas y 6 touchdowns mientras ganaba su única nominación al Pro Bowl.

Si bien los Browns han pagado súper tonto a Njoku, tendrá aproximadamente $70,4 millones en ganancias profesionales después de 2025, lo que ese dinero no ha comprado son victorias.

En 8 temporadas de la NFL con Njoku, los Browns han tenido solo 2 temporadas ganadoras (también sus únicas 2 apariciones en playoffs en ese lapso) e incluso se quedaron sin victorias en 2017 con un récord de 0-16.

Los comandantes podrían endulzar la marihuana con Sinnott

Dependiendo de qué tan serios piensen los Commanders en cuanto a ser contendientes al Super Bowl en 2025, podrían endulzar el bote para Njoku ofreciendo cualquiera de los alas cerradas veteranas. Juan Bates o ala cerrada y selección de segunda ronda de 2024 Ben Sinnott.

Bates es un bloqueador de élite y podría ayudar instantáneamente al ataque terrestre de los Browns. Sinnott podría ser una gran opción de respaldo detrás de Fannin en el futuro.