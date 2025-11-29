El lanzamiento comercial de los Vikings convierte a Mac Jones en la alternativa de JJ McCarthy

Los Minnesota Vikings están rodando con un mariscal de campo novato no reclutado Max Brosmer como titular en un partido que debe ganar como visitante contra el Halcones Marinos de Seattle en la Semana 13, que es una instantánea de cuán gravemente ha retrocedido la posición en Minneapolis desde el año pasado.

No es justo juzgar a Brosmer, de 24 años, antes de su primera apertura en la liga, pero la historia dice que las cosas podrían ponerse feas rápidamente contra una talentosa defensiva de los Seahawks. La historia más reciente de los Vikings sugiere lo mismo, ya que el QB de segundo año J.J. McCarthy comenzó su primera NFL competencia en la Semana 1 y ahora está fuera de juego con su segunda lesión grave del año (conmoción cerebral) después de un inicio de 2-6, en el que completó el 54.1 por ciento de sus pases para seis TD y 10 INT.

Minnesota entintado Desmond Ridder esta semana simplemente para tener otro cuerpo bajo el centro si resulta necesario el domingo 30 de noviembre, como ex suplente Carson Wentz (2-3 en 2025) estará de baja esta temporada tras una operación de hombro. En retrospectiva, se puede decir con certeza que los Vikings juzgaron muy mal lo que tenían como QB al comenzar la campaña. Minnesota tampoco tuvo respuestas detrás de McCarthy después Sam Darnold (halcones marinos) y Daniel Jones (Potros de Indianápolis) entró en la agencia libre a equipos que ahora tienen marca de 8-3 de cara a la Semana 13.

Las opciones de los Vikings la próxima primavera no serán numerosas por una variedad de razones, aunque es casi seguro que el equipo agregará al menos un QB, si no varios, para tener un Plan B viable en caso de que sea necesario. Entre las posibilidades más prometedoras está un posible comercio con el 49ers de San Franciscoen el que Minnesota intercambia una selección de tercera ronda por el resurgimiento Mac Jones.

Mac Jones podría ser una historia de éxito en Minnesota similar a la de Sam Darnold

El Patriotas de Nueva Inglaterra Renunció a Jones tres temporadas después de seleccionarlo en el puesto 15 general de Alabama en el draft de la NFL de 2021. Jones tuvo marca de 2-5 en Jacksonville la temporada pasada luego de un intercambio entre Patriots y Jaguars. Aterrizó con los 49ers con un contrato por dos años. 8,4 millones de dólares total en marzo.

Problemas de lesiones del titular habitual de San Francisco Brock Purdy le han brindado a Jones la oportunidad de jugar nueve juegos y comenzar ocho de ellos (5-3) en 2025. Ha completado el 69,6 por ciento de sus pases para 2,151 yardas, 13 TD y seis INT.

Habría cierta simetría irónica en el hecho de que Jones aterrizara con los Vikings en 2026 después de rehabilitar su carrera y reconstruir su valor en la NFC Oeste. Darnold hizo lo mismo con los 49ers en 2023 antes de firmar un contrato de un año con Minnesota la temporada pasada, llevando al equipo a un récord de 14-3 y ganando un día de pago monstruoso con los Seahawks luego de la primera campaña de Pro Bowl de su carrera.

La principal diferencia es que Darnold llegó a los Vikings como agente libre, mientras que Minnesota tendrá que cambiar a Jones si esperan conseguirlo esta temporada baja, ya que los 49ers tienen al QB bajo contrato hasta 2026.

Mac Jones Trade puede ofrecer a los Vikings la máxima flexibilidad como QB en 2026

Jones ha hecho lo suficiente para reconstruir su valor, y los Vikings necesitan desesperadamente otra opción bajo el centro de cara a 2026, por lo que Minnesota probablemente tendrá que ceder una selección del Día 2 para adquirirlo.

Los 49ers no estarían en su posición actual para competir por los playoffs sin Jones, por lo que no es probable que lo entreguen a cambio de algún tipo de descuento. Como tal, el precio de Jones en el intercambio probablemente resulte ser una selección de tercera ronda, o potencialmente incluso una de segunda ronda.

Una consideración que podría hacer que Jones valga la pena ese costo es el hecho de que puede comenzar la próxima temporada como QB2, potencialmente tomar el control y llevar a los Vikings al éxito si McCarthy tiene problemas o se lesiona, y sigue siendo lo suficientemente joven y talentoso para ser una solución a corto y largo plazo bajo el centro si McCarthy falla.

Si eso no sucede, Minnesota tal vez podría cambiar a Jones antes de la fecha límite de cambios por un activo del draft o dejarlo entrar en la agencia libre en 2027 después de pagarle sólo $2.8 millones en salario base la próxima temporada.