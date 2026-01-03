El lanzamiento comercial de los Celtics los convierte en anotador de microondas

El celtas de boston no entró esta temporada con expectativas comerciales agresivas.

El plan era la flexibilidad. Un respiro financiero. Un año puente construido en torno a la paciencia.

Pero como el NBA Si se acerca la fecha límite para realizar cambios, esa postura podría ponerse a prueba. Boston está ganando más de lo esperado. Los roles se están asentando. Y ha resurgido una idea comercial familiar, esta vez con un poco más de lógica detrás.

Vino de información privilegiada de la NBA. Bill Simmons.

Bill Simmons planea un intercambio de guardia para los Celtics

En un episodio reciente de El podcast de Bill SimmonsSimmons presentó un marco que enviaría Anfernee Simons hacia Reyes de Sacramento a cambio de Monje Malikcon piezas salariales menores incluidas para que los números funcionen.

El atractivo es fácil de entender.

Monk encaja con lo que Boston tiende a valorar desde el banquillo. Puede anotar sin necesidad de dominar el balón, jugar junto a los creadores y hacer cambios en tramos de juegos con ritmo y tiros. Eso es importante para una plantilla de los Celtics construida más sobre la estructura que sobre la improvisación.

La mejor temporada de Monk se produjo durante el gran año de Sacramento, cuando jugó un papel clave para poner fin a la sequía de playoffs de los Kings y terminó cerca de la cima de la votación del Sexto Hombre del Año. Ha demostrado que puede prosperar en un rol definido en un equipo competitivo.

Para un grupo de los Celtics que prioriza el equilibrio de la alineación y la flexibilidad al final del juego, el ajuste es limpio.

Fuentes: El guardia de los Sacramento Kings, Malik Monk, uno de los sextos hombres más dinámicos de la liga, estuvo disponible antes de la fecha límite de cambios del 5 de febrero.

Por qué las matemáticas comerciales funcionan para Boston

El aspecto financiero es donde esta idea gana fuerza.

El salario de $27 millones de Simons sigue siendo la palanca comercial más práctica de Boston. Moverlo por el acuerdo más pequeño de Monk acercaría a los Celtics a la primera plataforma y al mismo tiempo preservaría la producción en la cancha. Dependiendo de la estructura, Boston podría mantener la flexibilidad sin agregar dinero a largo plazo.

Desde la perspectiva de Sacramento, la motivación dependería de la dirección. Los Kings han luchado por encontrar consistencia y Simons podría darles una opción de anotación de mayor uso para reorganizar su ofensiva. Boston probablemente necesitaría adjuntar una compensación por draft secundario, pero el marco es realista.

Como mínimo, encaja con el tipo de conversaciones sobre fechas límite que mantendrán los Celtics.

Por qué los Celtics pueden preferir quedarse quietos

Hay una complicación.

Simons empieza a verse cómodo vestido de verde.

Tras una transición desigual, su ritmo ofensivo ha mejorado. La pelota se mueve más libremente cuando llega a él. Su eficacia al atrapar y disparar se ha convertido en un arma legítima. El personal de Boston ha encontrado maneras de llevarlo cuesta abajo sin detener las posesiones.

Incluso a la defensiva, Simons ha resistido mejor de lo esperado. Su concentración ha mejorado y ha demostrado que puede sobrevivir dentro del sistema de Boston. Eso importa a la hora de evaluar si una medida es necesaria o simplemente conveniente.

En este momento, Simons está ayudando a los Celtics a ganar partidos.

Eso convierte cualquier intercambio en una decisión de baloncesto, no sólo financiera.

Conferencia Este +/- líderes de diciembre: 1. Anfernee Simons: +128 ☘️ 2. Cade Cunningham: +116 3. Hugo González: +103 ☘️ 4. Derrick White: +101 ☘️ 5. Ron Holland: +93

Palabra final para los Celtics

Esto es lo que hace que el discurso de Monk de Simmons sea interesante, pero no urgente.

En un mundo ideal, Boston mantendría a Simons como anotador de banco y dejaría respirar esta temporada. Se adapta a la rotación. Ha encontrado su ritmo. Y los Celtics no necesitan forzar un acuerdo.

La complicación es el momento.

Simons tiene un contrato a punto de expirar. Si Boston quiere preservar el valor, es posible que sea necesario tomar una decisión. Si llega ese momento, Monk se perfila como un sustituto lógico que mantiene el mismo rol al tiempo que alivia la presión financiera.

Por ahora, los Celtics pueden darse el lujo de tener paciencia.

Pero a medida que se acerca la fecha límite, este es exactamente el tipo de idea comercial que mantendrán a su alcance, lista sólo si la necesitan.