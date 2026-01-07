El lanzamiento comercial de los Browns atrapa a Mac Jones, el gerente general no se comprometerá con Sanders

El marrones de cleveland No tienen mucho dinero para gastar en un mariscal de campo en la agencia libre, pero es posible que no lo necesiten para renovar por completo el espacio de mariscales de campo esta temporada baja.

Deshaun Watson permanece en los libros en 2026 con un tope salarial astronómico de más de 80,7 millones de dólares.

Es probable que los Browns encuentren una manera de destinar parte de ese dinero al futuro y dejar espacio para la próxima temporada, a medida que contraten a un nuevo entrenador en jefe. Pero las reestructuraciones anteriores ya significan que Cleveland tiene que asumir hits por un total de más de $53 millones en total entre 2027 y 2029, tres años después de que expire el contrato de Watson y presumiblemente ya no esté en el equipo.

Ese pútrido contrato y sus ramificaciones son lo que son, y la mejor manera de combatirlos sería seguir con QB. Sanders en su segunda temporada o reclutar a un mariscal de campo en abril con un contrato a escala de novato. Pero esas son soluciones imperfectas fuera de sus beneficios financieros.

Sanders tuvo momentos, pero no hizo lo suficiente para consolidar su papel como QB1 en el futuro, lo que el gerente general andres berry Ya lo ha dicho públicamente. Sin embargo, fue lo suficientemente bueno como para llevar a los Browns a un récord de 5-12, que los dejó en el último lugar. Selección número 6 el próximo mes de abril.

Esa selección es demasiado baja para aterrizar. fernando mendoza o dante mooreEs probable que se ubique entre los dos primeros como los únicos dos prospectos de QB franquicia en la clase. Entonces, salvo lo que sin duda sería un intercambio extremadamente costoso con Los Vegas Raiders o Jets de Nueva YorkAmbos necesitan desesperadamente sus propios mariscales de campo titulares, los Browns deben recurrir al mercado comercial.

La mejor opción en ese sentido es casi con certeza Mac Jones del 49ers de San Francisco.

Mac Jones tuvo una temporada de recuperación con los 49ers en 2025 y aumentó significativamente su valor comercial

Jones, de 27 años, está entrando en la segunda temporada de un contrato de dos años. 8,4 millones de dólares con los Niners en 2026. Sus ganancias totales en el próximo año serán de 4,6 millones de dólares, incluido un salario base de sólo 2,8 millones de dólares.

Tras la campaña de 2026, Jones habrá ganado $24 millones todo contado a lo largo de seis temporadas con el Patriotas de Nueva InglaterraJacksonville Jaguars y 49ers, y potencialmente otro equipo como los Browns, en caso de que San Francisco decida hacer un intercambio esta temporada baja.

Jones, ex selección de primera ronda de 2021 (N° 15) en general, tuvo un año de resurgimiento con los 49ers en 2025. Reemplazó a los lesionados. Brock Purdy Al principio de la campaña, apareció en un total de 11 juegos y obtuvo ocho aperturas (5-3). Jones terminó el año con 2,151 yardas, 13 TD y seis INT con un 69,6 por ciento de aprobación.

Los Browns no se han comprometido con Shedeur Sanders como titular la próxima temporada

Jones probablemente les costará a los Browns algo así como su selección de tercera ronda (N° 70) en general, y tal vez un poco más.

Sin embargo, ese es un costo mucho menor que empaquetar la selección número 6, junto con la primera ronda que los Jacksonville Jaguars le deben a Cleveland el próximo mes de abril (actualmente número 28), más un puñado de otros activos sólo para subir cuatro o cinco puestos y darle una oportunidad a un novato, si los Browns pudieran siquiera convencer a los Raiders o Jets de aceptar eso.

La clase de 2027 debería ser más pesada y mucho más profunda simultáneamente en la posición de QB que este año, y a Berry le fue tan bien en el draft de 2025 que mantener varias selecciones altas y construir alrededor del mariscal de campo es probablemente la estrategia óptima.

Jones puede ser una solución provisional como titular, competencia para Sanders y/o potencialmente una solución a largo plazo para el futuro, dependiendo de si puede llevar su nuevo éxito desde San Francisco al resto de la liga, tal como lo hizo Sam Darnold lo hizo durante las últimas dos temporadas con los Minnesota Vikings y Halcones Marinos de Seattle después de seguir una trayectoria profesional muy similar.

Independientemente del camino que tomen, es casi seguro que los Browns encontrarán otro mariscal de campo esta temporada baja basándose en los comentarios de Berry sobre Sanders esta semana.

«No puedo sentarme aquí y decirles hoy si la solución para el arranque en 2026 es interna o externa». Berry dijo el lunes. «Es algo en lo que vamos a trabajar durante las próximas semanas y, sinceramente, el nuevo entrenador en jefe también tendrá mucho que aportar al respecto».