El lanzamiento comercial de los Broncos consigue a Demario Davis de los Saints antes de la fecha límite

El Broncos de Denver podría estar abierto a explorar opciones comerciales en la fecha límite, según el entrenador en jefe Sean Payton. Y aunque Payton dijo que no tenía eso en mente después de la Semana 6, un trato para Demario Davis No haría falta mucha planificación.

Davis es dos veces Pro Bowler, fue All-Pro del Primer Equipo en 2019 y tiene cuatro selecciones del Segundo Equipo en su haber.

También jugó con Payton en el Santos de Nueva Orleans desde 2018 hasta 2021.

Una fuerte propuesta de intercambio deportivo envía a Demario Davis de los Saints a los Broncos

Bradley Locker de Pro Football Focus enumeró los Broncos entre los “posibles ajustes” para siete jugadores a medida que se acerca la fecha límite de cambios. De ellos, tres eran apoyadores, y Davis se unió Jordyn Brooks y Jamal Adams.

Esta propuesta comercial de Heavy Sports tiene como objetivo reunir a Davis y Payton en Denver, ayudando a resolver un problema clave para el Broncos.

Broncos conseguir:

santos conseguir:

Selección de cuarta ronda del draft de 2026 (a través de NOR)

Davis podría encajar con el Broncos por muchas razones, incluida la de tener la mejor relación calidad-precio en LB.

Adams es un profundo convertido y, lo que es más importante, miembro de los rivales de los Broncos en la AFC Oeste, los Asaltantes de Las Vegasconvirtiéndolo en un objetivo poco probable. Brooks es más joven que Davis, pero también más caro y podría atraer a una gama más amplia de pretendientes (es decir, una guerra de ofertas) que Davis.

La familiaridad de Davis con Payton también podría ayudar a Broncos y los Saints llegan a un acuerdo antes de la fecha límite, con Nueva Orleans 1-5 en la temporada.

Broncos nombrado destino apropiado para la fecha límite de cambios para Demario Davis

Otros posibles ajustes de Locker para el Broncos antes de la fecha límite de cambios incluir al receptor abierto de los Raiders meyersalas cerradas los ooulways del Titanes de Tennessee, David Njoku del marrones de clevelandy Marcos Andrews del Cuervos de Baltimore.

Sin embargo, el apoyador es una necesidad subyacente para la defensiva número 2 de la NFL en Denver.

Davis está a punto de expirar Contrato de dos años y 17,5 millones de dólares.y ha ganado 71,8 millones de dólares en su carrera de más de 13 temporadas. Tiene un tope salarial de 6,9 ​​millones de dólares esta temporada.

«Davis ha seguido siendo una de las maravillas eternas de la liga en 2025. Incluso a los 36 años, su calificación general de 81,2 en PFF ocupa el octavo lugar entre los apoyadores calificados. Aunque mantenerse al día en la cobertura ha demostrado ser un poco más complicado, Davis sigue siendo un tremendo defensor terrestre, como lo demuestra su calificación de 90,5 en defensa terrestre de PFF y 19 paradas». casillero escribió el 13 de octubre.

“Aunque el santos han tenido marca de 22-35 en los últimos cuatro años, no han mostrado voluntad de desprenderse de veteranos como Davis. Quizás eso finalmente cambie con Davis en la última temporada de una extensión de dos años”.

Davis está en los libros de los Saints por $14.3 millones en 2026 debido a un año vacío, lo que complica las cosas.

La fecha límite para realizar cambios es el 4 de noviembre de este año, lo que le da al Broncos Tres juegos para decidir si quieren perseguir un objetivo como Davis u otra posición antes de la temporada baja.

El LB de los Broncos bajo escrutinio en medio de la ausencia de Dre Greenlaw

Según Locker en su extracto sobre Brooks, “busque que los Broncos, que ocupan el puesto 24 en el grado de cobertura de la PFF como apoyador este año, puedan agregar potencialmente un jugador en el medio, especialmente con Dre Greenlaw todavía por jugar”.

Greenlaw firmó un contrato de tres años y 31,5 millones de dólares con los Broncos en la agencia libre como parte de un recorrido alardeado.

Está en la reserva de lesionados sin un calendario claro para su regreso.

“Greenlaw, un incondicional de las últimas seis temporadas con san franciscoTodavía no ha jugado esta temporada debido a una lesión en el cuádriceps”. Chris Tomasson del Denver Gazette escribió el 13 de octubre. “Ahora es elegible para salir de la lista de reservas lesionados, pero aún no se sabe cuándo regresará”.

Sin ley verde, Alex Singleton ha estado expuesto en cobertura, ocupando el puesto 20 entre todos los apoyadores con al menos 190 jugadas de cobertura, por enfoque de fútbol profesional.

El relleno de Greenlaw, Justin Strnadha sido mejor que Singleton pero todavía muy por debajo del promedio.

Davis ocupa el octavo lugar entre ese grupo. El regreso de Greenlaw debería resolver gran parte de los problemas que aquejan a los apoyadores de los Broncos en materia de cobertura. Pero tiene un historial de lesiones. Davis, que se ha perdido dos partidos en su carrera, podría resultar una sabia inversión comercial para el Broncos a pesar de todo.