El lanzamiento comercial de los Bears convierte al receptor abierto DJ Moore en proyectos de ley para la selección del draft

El Osos de chicago no es necesario adelantarse a lo que se avecina NFL fecha límite para cambios, pero puede haber una sólida para ellos si así lo desean.

receptor ancho DJome Moeure es Se ha sentido frustrado con la dirección de la ofensiva, o al menos con su papel en ella, en seis partidos en lo que va de la temporada. receptor abierto de segundo año Roma Odunze ha superado a Moore en términos de objetivos, recepciones, yardas recibidas y touchdowns, mientras que el entrenador en jefe Ben Johnson usó sus selecciones de primera y segunda ronda en 2025 para agregar receptores de pases para el mariscal de campo Caleb Williams.

Moore firmó recientemente una extensión de contrato por cuatro años por valor $110 millonesentonces, si bien sigue siendo un buen jugador en el lado derecho de los 30, Chicago probablemente podría darle un mejor uso a su tope salarial de $28.5 millones en 2026, digamos en un corredor de borde o tackle izquierdo, cualquier posición que el equipo no seleccione en la primera ronda del próximo abril.

La pregunta realmente se reduce a qué podrían obtener los Bears por Moore, y si vale la pena hacer un trato por ese retorno. Kevin Fishbain de The Athletic afirmó el viernes 24 de octubre que Moore probablemente optaría por una selección de cuarta ronda, lo que Fishbain insinuó que no es suficiente para que valga la pena exprimir el jugo.

Pero si Chicago pudiera encontrar un socio comercial que necesitara seriamente un creador de juego en la posición de receptor y estuviera debidamente motivado para pagar un poco de más para adquirir a ese jugador, entonces los Bears podrían estar en el negocio.

Introduzca el billetes de búfalo.

Bill es el socio comercial perfecto para DJ Moore, ya que Josh Allen necesita un objetivo de receptor ancho de alta gama

Buffalo se abrió camino hasta el Juego de Campeonato de la AFC en la postemporada pasada, quedando corto ante los Jefes de Kansas City. Los Bills necesitan más ayuda que solo en la posición de receptor abierto, ya que son débiles en la secundaria y estadísticamente se encuentran entre las peores defensivas de la liga.

Pero Buffalo construyó esta iteración de su equipo en la ofensiva, es decir, sobre la espalda del QB y MVP reinante. jose alen. Incluso a pesar del ascenso actual de los Chiefs, ya que han recuperado su salud ofensiva, la conferencia parece abierta fuera de un par de equipos más. Buffalo tiene la oportunidad de llegar al Super Bowl, por lo que la franquicia es un fuerte candidato para comprar antes de la fecha límite.

«En un mundo perfecto, los Bills deberían ser agresivos. Podría decirse que necesitan ayuda tanto como esquinero como como safety, así como un receptor abierto para Josh Allen». Eric Edholm de NFL.com escribió el viernes. «La necesidad de WR no puede pasarse por alto; sus métricas avanzadas son bastante aburridas en todos los ámbitos en esa posición, y la ofensiva no ha superado las 245 yardas netas desde la Semana 1».

Los Bills cambiaron su selección de tercera ronda a los Browns por el receptor abierto Amari Cooper la temporada pasada

Buffalo intercambió el marrones de cleveland una selección de tercera ronda y un intercambio de selecciones que hizo que los Bills renunciaran a una selección de séptima ronda a cambio de una sexta para asegurar el receptor abierto. Amari Cooper antes de la fecha límite del año pasado.

Moore, de 28 años, no tiene el currículum que tenía Cooper, pero no está muy lejos con cuatro. Temporadas de recepción de 1,000 yardas en su haber. Buffalo necesita una pieza final en la ofensiva y Moore encaja perfectamente.

También tiene sentido para los Bills a largo plazo, ya que Moore todavía tiene mucha gasolina en el tanque y está bajo contrato hasta 2029. Si los Bears pueden conseguir una selección de tercera ronda de Buffalo para Moore, es un acuerdo en el que Chicago debería moverse.