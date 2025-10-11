El lanzamiento comercial de los 49ers consigue el ala cerrada de élite de los Browns

El marrones de cleveland Tomó la decisión correcta al iniciar a Dillon Gabriel, ya sea que debería haber sido Shedeur Sanders o no. Al menos desde la perspectiva de los Browns, están optando por la ruta más joven y tratando de resolver las cosas a largo plazo.

Para el 49ers de San FranciscoEsa podría ser una excelente noticia para ellos mientras buscan construir una mejor plantilla de cara a la fecha límite de cambios. Los Browns tienen varios jugadores en su plantilla, principalmente talentos veteranos, que podrían ser canjeados. A pesar de jugar un fútbol algo decente con marca de 1-4, y lucir bien en algunas de esas derrotas, es obvio que los Browns no son contendientes al Super Bowl. Eso instantáneamente hace que alguien como David Njoku posiblemente esté disponible, quien Kristopher Knox de Bleacher Report cree que encajaría perfectamente con los 49ers para una selección condicional de cuarta ronda de 2026.

«El ala cerrada David Njoku sigue siendo uno de los jugadores ofensivos más confiables de Cleveland, pero también es una de las fichas comerciales más sensatas de los Browns. Harold Fannin Jr. ha impresionado y parece preparado para asumir el cargo de ala cerrada titular a largo plazo de Cleveland. A lo largo de cinco semanas, el novato ha atrapado 21 pases para 173 yardas y un touchdown…

«Si bien es valioso tener dos alas cerradas que atrapen pases, especialmente para un equipo que intenta apoyar a un joven encargado de marcar señales, los Browns tienen que pensar a largo plazo. Njoku será agente libre en 2026, y Cleveland debería poder conseguir, en el peor de los casos, una selección de ronda media para él». el escribio.

Los Browns deberían pensar dos veces antes de intercambiar jugadores veteranos

Al analizar de quién podrían dejar atrás los Cleveland Browns después de haber canjeado a Joe Flacco a principios de semana, Moe Moton de Bleacher Report señaló que Njoku podría tener el valor más alto. Sin embargo, si los 49ers de San Francisco pudieran conseguirlo solo con una selección de cuarta ronda, especialmente con George Kittle lidiando con una lesión, parece algo que el equipo tiene que explorar.

“Cleveland es un equipo competitivo 1-4 que sólo perdió por un punto ante el [Cincinnati] Los Bengals, que tenían a Joe Burrow sano en la Semana 1, vencieron a los Empacadores de Green Bay y casi molesta al [Minnesota] Vikingos en Londres.

«Sin embargo, los Browns deben considerar el aspecto a largo plazo de su plantilla. Si no van a extender a los veteranos en el último año de sus contratos, el gerente general Andrew Berry debería poner a esos jugadores en el bloque de intercambio. Entre los jugadores de habilidad, el ala cerrada David Njoku y (el corredor) Jerome Ford probablemente atraerían el mayor interés». moton escribió.

¿Deberían los Browns realizar una venta de liquidación?

Si bien dejar a Flacco debería ser una señal de que los Cleveland Browns quieren continuar con este movimiento juvenil, no garantiza que todos los jugadores estarán disponibles. Sin embargo, dado que el novato Harold Fannin Jr. necesita oportunidades y Njoku posiblemente se las quite, los 49ers de San Francisco deberían tener una buena oportunidad de conseguir a alguien como Njoku.

«Los equipos que venden en la fecha límite de cambios siempre tienen una variedad de motivaciones para hacerlo, pero para los Cleveland Browns, se ha vuelto evidente que el movimiento juvenil está en marcha, especialmente ofensivamente. Con el surgimiento de jugadores jóvenes en casi todos los grupos de posición en esa ofensiva de Cleveland, no sería sorprendente ver a Andrew Berry canjear a David Njoku para allanar el camino para aún más jugadas para el novato Harold Fannin Jr». Sayre Bedinger de FanSided escribió.

Probablemente todo se reducirá al precio, pero sería una incorporación decente si los Browns continúan por este camino.