El lanzamiento comercial de Leones-Dolphins envía a veterano a Detroit

El Leones de Detroit Ingrese la Semana 4 jugando fútbol decente, pero ciertamente hay una vía para que salgan y hagan otro movimiento. A diferencia del 0-3 Miami DolphinsLos Leones están en un lugar para volver a hacer la postemporada. Dado donde están los Dolphins, hay razones para creer que podrían ayudar a Detroit de alguna manera. Ya sea que se mude de Jaelan Phillips u otro jugador defensivo, Miami tiene varios jugadores, podría buscar mudarse a un equipo como Detroit.

Al examinar las opciones potenciales para que los Leones persigan, Marlowe Alter de la prensa libre de Detroit llamó a Matthew Judon como una opción. Si bien Judon sería una camioneta decente para los Leones, dado lo que ha hecho a lo largo de su carrera, es justo notar que los Dolphins no lo han jugado mucho a principios de año.

«El interés de los Leones en Judon puede ser más realista que Phillips, porque los Leones estaban en contacto con Judon antes de firmar con Miami el 19 de agosto. Tiene tres tacleadas en tres juegos para los Dolphins. Judon tiene 72 capturas de carrera, que entró en la temporada se vinculó en octava octava entre los jugadores activos desde que ingresó a la liga en 2016. Los Ravens después de dominar en Grand Valley State (2012-15) como el líder de todos los tiempos de la escuela con 35 capturas. escribió.

¿Se moverían los delfines de Matthew Judon?

Los Miami Dolphins han hecho algunos movimientos muy cuestionables en el pasado, y aunque no jugar a Judon no es el final de todo, para una defensa que ha sido una de las peores en la NFL para comenzar el año, uno tiene que preguntarse por qué no está en el campo.

Ya sea que se deba a que él llega a la edad, los delfines que aún no confían en él u otros factores, hay algo allí.

Cuando habló con los periodistas después de firmar con los Dolphins, dijo que hay muchos buenos corredores en Miami, que se esperaba que fuera el caso desde el principio, pero declaró que simplemente funcionó, y estaba feliz de estar allí.

«Ha estado bien» Judon dijo. «A pesar de que tienen muchos corredores de borde realmente buenos, vimos un entrenador y un entrenador [McDaniel], [Grier] y todos. Simplemente funcionó.

«Grite a toda la organización; la cultura de los Miami Dolphins. Todos aquí lo hicieron fácil. Fue más acogedor que cualquier otra cosa».

Matthew Judon encajaría con los leones

Con respecto a los Leones de Detroit como un potencial para Judon, el jugador de 33 años que solo tiene tres tacleadas en el año, Dave Birkett de Detroit Free Press lo informó anteriormente en la temporada baja.

«Los Leones han tenido un diálogo sobre firmar al cuatro veces Pro Bowler Matthew Judon, un agente libre West Bloomfield High y Grand Valley State State Product que tuvo 5½ capturas para los Falcons de Atlanta la temporada pasada». El escribió.

También hubo preocupaciones sobre el Grupo Rushing de los Detroit Lions ‘Edge que ingresó al año, y eso solo se complicó aún más cuando Marcus Davenport cayó con una lesión que lo colocó en IR a principios de semana.

«Solo preocupado por evaluar a los muchachos que obtuvimos aquí ahora», dijo Campbell antes de la temporada. «Tenemos una buena cosecha de muchachos aquí, jugadores jóvenes. Estamos a punto de ver lo que podemos sacar de ellos, ver qué podemos desarrollar, ver qué proviene de él y lo tomaremos desde allí».