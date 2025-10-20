El lanzamiento comercial de la NFL envía al veloz creador de juego All-Pro de los Seahawks

El Halcones Marinos de Seattle han recibido un impulso inesperado del receptor abierto novato de quinta ronda Tory Horton esta temporada. Pero Vinnie Iyer, de The Sporting News, todavía argumentó el viernes que los Seahawks deberían estar interesados ​​en adquirir otro creador de juego. Santos de Nueva Orleans receptor Rashid Shahid.

Iyer presentó la idea el viernes cuando nombró 11 potenciales NFL acuerdos comerciales de fecha límite para los contendientes.

«Los Seahawks tienen al novato Tory Horton como una gran amenaza, pero les vendría bien un poco más de experiencia y velocidad extra para complementar a Jaxon Smith-Njigba en el agresivo juego aéreo de Klint Kubiak», Vinnie Iyer de The Sporting News escribió el viernes. «Shaheed se lanzó hacia Kubiak cuando este último también estaba en Nueva Orleans».

Shaheed ganó honores All-Pro del primer equipo y una nominación al Pro Bowl como regresador en 2023. Durante esa temporada, promedió 13,6 yardas por devolución de despeje y 21,3 yardas por devolución de patada de salida.

A lo largo de seis juegos esta temporada, Shaheed registró 26 recepciones para 316 yardas y dos touchdowns a la ofensiva. También promedió 14 yardas por devolución de despeje.

¿Por qué los Saints podrían cambiar al WR Rashid Shaheed?

Dianna Russini del Athletic informó el sábado que Nueva Orleans está intentando volver a contratar al receptor Chris Olave a una prórroga a largo plazo. Si Olave no está en el bloque comercial, entonces tendría sentido que los Saints ofrecieran a Shaheed.

El jugador de 27 años es el receptor número 2 en la plantilla de los Saints. Sólo Olave tiene más yardas recibidas para New Orleans esta temporada.

Pero con su derrota del domingo, los Saints cayeron a 1-6 esta temporada. Con toda probabilidad, Nueva Orleans ya no estará en la pelea por los playoffs cuando llegue la fecha límite de cambios de la NFL el 4 de noviembre.

Eso convierte a los Saints en un candidato principal para intercambiar activos, y Shaheed podría ser una de las mejores fichas comerciales del equipo.

Shaheed será agente libre sin restricciones la próxima primavera. Otros equipos de la NFL podrían estar interesados ​​en el veterano como jugador de alquiler.

A menos que los Saints planeen volver a contratar al receptor/retornador, sería mejor para los Saints adquirir una selección de draft para el creador de juego.