El lanzamiento comercial de Broncos envía a CB Damarri Mathis a Panthers

El Broncos de Denver Tenga un problema en su sala de esquineros.

En este caso, es un problema que a la mayoría del equipo de la NFL le encantaría tener en que hay demasiado talento y no hay suficientes puntos de lista.

En el frenesí antes de que la NFL requiere que los equipos corten sus listas de 53 hombres el 26 de agosto, Bill Barnwell de ESPN cree que los Broncos podrían cambiar uno de esos esquineros, Damarri Mathishacia Panteras de Carolina a cambio de una selección de draft de la séptima ronda de 2026.

El mayor problema para tratar a Mathis es su salario. Incluso a $ 3.4 millones, eso es demasiado para que cualquier equipo asumiera para un jugador de su calibre, por lo que cualquier acuerdo para Mathis probablemente incluiría a los Broncos que pagan al menos $ 1 millón de ese acuerdo.

Para Mathis, significaría ir al Purgatorio de Fútbol de un contendiente legítimo de la AFC con posiblemente la mejor defensa de la NFL. Los Panthers son realmente una de las peores franquicias de la NFL: no han tenido una temporada ganadora desde 2017.

«La mejor temporada de Mathis llegó con el coordinador defensivo Ejiro Evero en Denver, y no ha podido alcanzar esas mismas alturas desde que Evero se fue a Carolina», escribió Barnwell el 25 de agosto. «Los Panthers están establecidos con Jaycee Horn, Mike Jackson y esquina de níquel Chau Smith-Wade Como sus tres rincones iniciales, pero Mathis podría empujar a Jackson, de 28 años, y servir como la reserva principal de Carolina en el exterior. A Mathis se le deben $ 3.4 millones en 2025, por lo que Denver podría comprar una selección de draft comiendo algo de ese efectivo «.

Mathis solidificó el draft stock con Elite 40 Time

Mathis, de 5 pies 11 y 195 libras, fue una elección de todo ACC en la Universidad de Pittsburgh en 2021 con 44 tacleadas, 2 intercepciones y 6 desviaciones de pase, incluido un regreso de intercepción para un touchdown.

Solidificó su stock de draft ejecutando la carrera de 40 yardas en 4.39 segundos en la NFL Scouting Combine y registrando un increíble salto vertical de 43.5 pulgadas. Los broncos lo seleccionó en la cuarta ronda (No. 115 en general) de la 2022 Draft de la NFL.

Mathis jugó en 33 de 34 juegos posibles en sus primeras 2 temporadas con los Broncos, incluyendo 17 aperturas.

En 2024, comenzó la temporada en la reserva lesionada debido a una lesión en el tobillo y solo jugó en 10 juegos como Riley Moss se hizo cargo de la otra posición de esquinero inicial externo frente al Jugador Defensivo del Año de la NFL Patrick Surtain II.

Los Broncos se duplicaron en el esquinero en la primera ronda del Draft de la NFL 2025 seleccionando el esquinero de Texas Jahdae Barron en el número 20 en general.

Decisión difícil en la lista final de Broncos

Los Broncos tienen algunas «decisiones difíciles» que tomar en su lista de 53 hombres antes del corte del 26 de agosto.

Jeff Legwold de ESPN Piensa que será un tacto y irá con Mathis cuando se trata de si él hace o no al equipo y lo dejó fuera de su última predicción de la lista de 53 hombres.

En el modelo de Legwold, los Broncos solo mantienen 5 esquineros.

«El destino de Damarri MathisUna ex selección del draft de los Broncos, probablemente depende de si los Broncos mantienen un sexto esquinero o no «, escribió Legwold el 24 de agosto.» Los Broncos mostraron tanta calidad en la esquina que algunos ejecutivos de personal de la liga creen que la ex selección de cuarta ronda Mathis podría atraer un interés comercial para una selección de 3 días 3. Y debido a que Barron puede jugar en la ranura, hay algunas creencias que los equipos pueden preguntar sobre la disponibilidad de (Ja’quan) McMillian «.