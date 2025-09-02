El lanzamiento comercial de Bears envía 49ers de 27 años a Chicago

Ryan Poles pasó esta temporada baja invertiendo fuertemente en las trincheras, cayendo cerca de $ 200 millones en renovar las líneas ofensivas y defensivas.

Pero a pesar de tener un sano Montez sudor y agregar Dayo Odoyingboel pase apresurada para el Bears de Chicago Todavía podría usar ayuda.

Si los polacos y los osos buscan agregar ayuda, y realmente deberían ser, YETUR GROSS-MATOS se acabó en San Francisco Detrás de los gustos de Nick Bosa, Bryce Huff y el novato de primera ronda Mykel Williams en la tabla de profundidad.

Un rumoreado candidato comercial por meses, Gross-Matos tiene un golpe de límite de poco más de $ 9.4 millones. Si bien los Bears podrían permitirse eso, si los 49ers acuerden comer un poco de su salario, eso sería ideal. Aún así, es un jugador que vale la pena mirar si eres postes. He aquí por qué.

Gross-Matos fue una selección de segunda ronda para los Carolina Panthers en 2020

Gross-Matos pasó sus primeros cuatro años en Carolina con los Panthers después de que Carolina lo llevó en la segunda ronda (38 en general) en 2020.

Su tiempo en Carolina era una bolsa mixta. Él acumuló 13 capturas142 tacleadas (19 por pérdida), 30 hits de QB y dos balones sueltos forzados. Tuvo un puñado de momentos que te recordaron por qué iba temprano, pero también tuvo problemas de consistencia. Flash en una serie y desaparecería la siguiente.

YGR firmó con los 49ers en un acuerdo de dos años y $ 18 millones en 2024, pero una lesión en la rodilla lo dejó de lado para una parte de la temporada pasada. Cuando regresó al campo en diciembre, hizo algo de ruido. Su erupción de tres saqueos en la Semana 14 le valió el Jugador Defensivo de la Semana de la NFC, y aunque terminó con un modesto 19 tacleadas y 4.0 capturas en 11 juegos, la cinta muestra a un jugador que aún puede ser muy perjudicial. A los 27 años, no es un veterinario que envejezca a un papel. Está en su mejor momento y podría necesitar el lugar correcto.

¿Qué podría costar un intercambio de Edur Yetur Gross-Matos a los Chicago Bears?

Si Sweat u Odeyingbo fuera el tiempo, los Bears estarían mirando una caída seria, particularmente con Backup Edge Austin Booker Actualmente en la reserva lesionada. Esa es una forma peligrosa de vivir en la NFL de hoy. Gross-Matos podría subir a la rotación mientras le daba al coordinador defensivo Dennis Allen otra opción en la línea D.

Entonces, ¿qué se necesita para agregar matas gruesas a través del comercio para los Bears?

Creemos que una selección de quinta ronda de 2026, con un bulto condicional con un cuarto si Gross-Matos alcanza los sacos 8.0 lo harían.

San Francisco probablemente estaría entusiasmado para tomar una quinta ronda para un jugador que probablemente no esté en sus planes a largo plazo, y Chicago engancharía a otro corredor de pases para empujar a Odeyingbo, que no parecía todo lo prometedor en instantáneas limitadas durante la pretemporada.

Acabo de terminar el All-22 Dayo Odeyingbo obtuvo Zero Pass Rush y no jugó bien en el juego de carrera. Muy tranquilo preopalatorio y campamento. #Dabears #Bears – Clay Harbour (@Clayharbs82) 23 de agosto de 2025

Gross-Matos no entraría y de repente convirtió a los Bears en una unidad de pases de los 10 top 10, pero él les daría otra opción, y definitivamente es posible que Allen pueda ayudar a elevar su juego.

Gross-Matos ha sido dejado de lado durante el campo de entrenamiento de 49ers con una lesión en la rodilla, pero si está sano y puede pasar sus físicos, los osos deberían estar interesados.