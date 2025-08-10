El lanzador Jovani Moran podría ser el verdadero premio de Boston Minnesota

No mucho después de un no trado para un Mellizos de Minnesota El lanzador se convirtió Un generador significativo del ruido de las redes socialesel Medias Rojas de Boston Podría encontrar su temporada salvada por un intercambio para un lanzador de los Mellizos que apenas registró un BLIP.

Los Medias Rojas entraron en la fecha límite con el lanzamiento sobre su lista de deseos. Cuando el reloj marcó hacia Cero, MLB en Fox iluminó por error X (anteriormente Twitter) con la noticia de que Boston había aterrizado al codiciado titular de Minnesota, Joe Ryan. No era cierto, y para los fanáticos ya frustrados por la falta de acuerdos de aceleración de titulares, el falsificado picado.

Lo que hace que la ironía sea casi demasiado rica. Debido a que un lanzador de los Mellizos, Boston, adquirió, en un intercambio de Nochebuena de bajo perfil, ahora autoriza una temporada en Triple-A que exige atención.

Jovani Moran impresiona en Worcester después de perderse 2024 después de la cirugía de Tommy John

No hubo mucha fanfarria después de los Medias Rojas jugador de jugador de cuadro comercializado a Minnesota para relevir Jovani MoranLo que no debería ser sorprendente, dado que Moran había sido retenido para todo 2024 debido a la cirugía de Tommy John. Pero después de una breve asignación de rehabilitación en junio, Moran ha creado un zumbido en Worcester.

En 12 apariciones, Moran ha publicado Una efectividad de 3.44 con 26 ponches y solo tres caminatas en 18.1 entradas. Con un combo Fast Ball/ChangeUp de mediados de los 90 que está presentando críticas favorables, el zurdo de 28 años podría ser el tipo de alivio medio de alta apalancamiento que cada contendiente codifica.

El surgimiento de Moran podría ayudar a aliviar el aguijón del esfuerzo mediocre de Boston en la fecha límite de intercambio.

La persecución de los sueños de Ryan fracasó espectacularmente, solo para ser seguido por dos alquileres modestos, Steven Matz y Dustin May. Las redes sociales se iluminan En Fury, con los fanáticos desatando una ola de frustración en el director de béisbol Craig Breslow por no lograr actualizaciones significativas durante un impulso crucial de los playoffs.

Breslow trató de calmar la tormenta, reconociendo la angustia pero insistiendo en que se hicieron todo lo posible.

«Persiguimos una serie de oportunidades de impacto realmente. Obviamente, no todas ellas ejerceran. No fue de una falta de voluntad para sentirse incómodo», dijo Breslow.

La aparición de Jovani Moran podría aliviar la aguja de la fecha límite de comercio mediocre

Ese fue un pequeño consuelo a una base de fanáticos que ha montado una montaña rusa de extremos con el equipo de lanzadores de Boston esta temporada, dominante en algunos tramos, con fugas en otros. La posible llegada de Moran podría ofrecerle algo a los Medias Rojas en escasez: un brazo vivo del lado izquierdo que puede faltar a los murciélagos al final de los juegos.

Ha sido un largo camino para el jugador de 28 años, que registró 91 apariciones en las grandes ligas para los gemelos antes de que las lesiones estancaran su carrera. Pero un cambio de escenario, algunos ajustes mecánicos y una mezcla de lanzamiento reorganizada lo hacen parecer un arma potencial para un club que todavía se aferrará a las esperanzas de postemporada.

En otras palabras, el rumor de Joe Ryan fue un espejismo. La adición de Jovani Moran podría ser el verdadero premio de Minnesota después de todo.