El lanzador estrella de su rival ya no es considerado «adecuado» para los Yankees

El Yankees de Nueva York Han tenido una temporada baja tranquila, pero el equipo ha estado vinculado a varios jugadores.

Un jugador los Yankees han sido vinculados al lanzador abridor Chris Bassitt del Azulejos de Toronto. Bassitt es un lanzador abridor sólido que puede ser el número 3 o 4 con los Yankees. También ayudaría a llenar el vacío en la rotación para comenzar la temporada mientras Gerrit Cole y Carlos Rodón están lesionados.

Sin embargo, ESPN Grandes Ligas El analista David Schoenfield dijo que Bassitt ya no encaja con los Yankees.

«Bassitt ha sido el más confiable de los tres con cuatro temporadas consecutivas de más de 30 aperturas. Y una tasa de ponches que apenas se ha movido año tras año, ubicándose entre 22,2% y 22,6% cada temporada», Schoenfield escribió. “Entrará en su temporada de 37 años en 2026 y no enciende el radar, pero su consistencia y durabilidad lo convierten en una apuesta bastante segura como opción a mitad de rotación.

«Una nota aquí: Bassitt ha tenido un gran pelotón dividido en las últimas dos temporadas, con los zurdos registrando un OPS de .844 contra él y los derechos .632. Entonces, para equipos como los Yankees, Filis y los Orioles, que juegan en tres de los mejores parques para bateadores de poder zurdos, Bassitt no encaja de manera óptima”.

Bassitt fue un lanzador de impacto para los Azulejos la temporada pasada. Durante los playoffs, fue un relevista de gran influencia para el equipo. Entonces, ese podría ser un camino para los Yankees, ya que podría ser titular durante la temporada. Luego, ve al bullpen en los playoffs.

Los Yankees han mostrado interés en Bassitt y otros titulares

Con la predicción de que Cole y Rodon se perderán el inicio de la temporada, los Yankees han mostrado interés en algunos lanzadores abridores.

Nueva York estaba vinculada a Edward Cabrera antes de que los Miami Marlins lo cambiaran a la Cachorros de Chicago. Sin embargo, no se espera que los Yankees persigan a Bassitt o Lucas Giolito a pesar de algún interés previo.

«Los Yankees estaban interesados ​​en Edward Cabrera antes de que los Marlins de Miami lo cambiaran a los Cachorros de Chicago. Eso sugiere que están buscando otro abridor, ya que Gerrit Cole y Carlos Rodón no están disponibles para comenzar la temporada», agregó Schoenfield. “Tal vez Cabrera era más bien un interés puntual para Nueva York como un titular más joven con potencial que todavía tiene tres años de control del equipo.

«Como se mencionó, Bassitt no encaja bien en el Yankee Stadium. Giolito se perdió la postemporada de 2025 porque experimentó dolor en el codo al final de la temporada. Por lo tanto, los Yankees tal vez quieran mantenerse alejados de un lanzador con riesgo para la salud».

Bassitt fue un All-Star en 2021. La temporada pasada con los Azulejos, tuvo marca de 11-9 con efectividad de 3.96.

A Nueva York le encantaría agregar un titular

A pesar de que los Yankees persiguen a los Azulejos, Nueva York no ha hecho ningún movimiento importante esta temporada baja.

Sin embargo, el equipo sigue vinculado a Cody Bellinger y los Yankees también quieren un lanzador abridor. El gerente general Brian Cashman dijo que «le encantaría agregar un titular» en medio de una temporada baja tranquila.

«Creo que cuanto más, mejor», dijo Cashman en diciembre sobre la rotación.

Con Cole y Rodon lesionados, la rotación titular de los Yankees para comenzar el año contará con Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil, Will Warren y Ryan Yarbrough.