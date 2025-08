El lanzador de los Medias Rojas Ex-All-Star dispara a Alex Cora en medio de la rehabilitación de lesiones

Para el Medias RojasTanto ha ido bien últimamente en esta racha ganadora de seis juegos actual, parte de un tramo de nueve de 11 y un récord más amplio de 33-16 desde principios de junio, que es fácil pasar por alto las cosas que han salido mal. Pero el equipo ha tenido suerte cuando se trata de que los lanzadores regresen de una lesión, y el caso más reciente es Tanner Houck¿Quién necesitará la cirugía de Tommy John?

Y luego está Liam HendrickEl tres veces relevista del All-Star, los Medias Rojas, firmó en 2024, ya que se estaba recuperando de la cirugía Tommy John, con el ojo de convertirlo en un candidato más cercano en 2025. Pero Hendriks luchó en 14 juegos para Boston, lanzando 13.2 entradas con un récord de 0-2 y una efectividad de 6.59 antes de ir a la lista lesionada con una herida que no sería sanaria.

El domingo, hablando con los periodistas, el gerente Alex Cora dijo que no sabía si Hendriks «tendría un impacto» en 2025.

Los Medias Rojas no pudieron encontrar el punto de bullpen

Resulta que Hendriks no estaba de acuerdo y le dijo a los periodistas tanto el lunes. Ha tenido una relación polémica con el equipo durante esta temporada, quejándose en una entrevista de mayo. con el globo que no sabía cuál era su papel con el personal. Por supuesto, su efectividad de 6.59 podría haber tenido algo que ver con problemas para encontrarlo un papel.

Pero el lunes, Según MassliveHendriks le disparó a Cora, diciendo que no le habían dicho que no volvería en 2025:

«Eso fue sorprendente. Eso me sacudió un poco. Pensé, ‘OK, déjame leer esto’. Eso fue frustrante. Todos los que he hablado sobre esto han dicho: ‘No, estamos presionando para recuperarte este año’. Escuchas eso y estás como, ‘¿Me están mintiendo a la cara para apaciguarme?’ Que no es el caso «.

Liam Hendriks suavizó las cosas con Alex Cora

Hendriks dijo que tiene la intención de volver a lanzar, y que eventualmente, las cosas se clasificaron con Cora.

«Desafortunadamente, fue solo un deslizamiento de la lengua. Definitivamente no fue algo bueno para mí escuchar. Pero lo sacamos y todos estamos bien», dijo.

«Es demasiado temprano para decir que no lanzaré este año. Si todo va bien, definitivamente lanzaré este año, siempre que sigamos moviéndonos en esa dirección. Hablé con AC al respecto y fue solo un deslizamiento de la lengua. Se disculpó y avanzamos».

Los Medias Rojas necesitan comunicación

Aún así, será difícil para Hendriks encontrar un papel en este bullpen en los dos meses restantes de la temporada. Indicó que está lanzando más y está cerca de un regreso.

Hendriks dijo que los Medias Rojas deben ser mejores con la comunicación.

«Hay mucha gente en esta casa club que disfruto», dijo. «El equipo, los jugadores han sido fantásticos. El cuerpo técnico, en su mayor parte, ha sido genial. Todos los que trabajan aquí han sido increíbles para mí …

«Al igual que todas las organizaciones, hay cosas en las que puedes trabajar, ya sean cosas de comunicación como esa. Pero creo que están en tendencia en la dirección correcta. Cuanto más comentarios das y más comentarios obtienes, espero que lo tengan en cuenta».