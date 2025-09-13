El ladrón robó el cable de luz roja en Yakarta, la pérdida alcanzó RP. 136 millones

JacartaVIVA – La Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub) reveló la acción desenfrenada robo Cables y componentes vitales del semáforo (TL) en la capital. De los resultados de la recopilación de datos de junio a septiembre de 2025, hubo 13 ubicaciones luz roja El objetivo del robo.

Cabeza Agencia de Transporte DKI Yakarta, Syafrin Liputo, enfatizó que el robo no solo apagó una serie de luces rojas e interrumpió el flujo de tráfico, sino que también causó grandes pérdidas para el gobierno local.

«Pérdidas estimadas debido a la pérdida de instalaciones de semáforo, como el robo de cable debido al corte, pérdida de jaula, pérdida de tapas de control/cajas de kWh y otros componentes llevados a cabo por personas desconocidas que alcanzan RP136,617,704», dijo Syafrin, cuando se contactó el sábado 13 de septiembre, 2025.

Syafrin detallado, los componentes robados no solo eran cables eléctricos, sino también jaula de seguridad, cajas de control, a cajas de KWH. Esta condición hace que las operaciones de semáforo se interrumpan y tenga el potencial de causar congestión en varios puntos.

Las 13 ubicaciones de los semáforos afectados por el robo son Bridge 2, Meruya, Grogol, Ancol, Mbal, Tarakan, Tanah Abang 2, Mangga 2, Slipi, Olimo, Cawang Stufe, Trikora e Isuzu Sunter.

Para evitar eventos similares, la Agencia de Transporte de DKI aumenta la supervisión a través de patrullas de rutina, monitoreo de CCTV y coordinación con la policía.

«Los oficiales de lavado supervisarán el semáforo en lugares que a menudo están desactivados debido a las acciones de personas desconocidas», explicó Syafrin.

Se aseguró de que cada informe de robo fuera seguido de inmediato.

«Con respecto al informe recibido, la verificación y la reparación se llevan a cabo con un lapso de 24 horas. Sin embargo, si el daño requiere un tratamiento adicional, el técnico determinará el tiempo estimado de finalización (EWS)», agregó.

