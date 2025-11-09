El ladrón de motocicletas que mató a tiros a Hansip, arrestado cuando huía a Lampung

Jacarta – Autor del robo de moto que disparó a alguien Hansip hasta que murió en cakungYakarta Oriental, fue arrestado por la policía de Metro Jaya mientras intentaba escapar a Lampung a través del puerto de Bakauheni.

La policía de Metro Jaya finalmente arrestó al perpetrador robo de moto que mató a tiros a un miembro de la Defensa Civil (Hansip) en la zona de West Cakung, en el este de Yakarta.

El autor de las iniciales R fue arrestado por el equipo de la subdirección de Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya después de intentar escapar de la ciudad.

Ilustración de rodaje – Foto documental especial Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

“El autor de las iniciales R lo hizo tiroteo «Pam Swakarsa en Cakung fue arrestada por la Subdirección de Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, citado desde Antara, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Budi explicó que el autor fue arrestado mientras intentaba escapar a Lampung. El arresto se produjo en el puerto de ferry de Bakauheni, en Lampung del Sur, cuando el autor estaba a punto de cruzar.

«Actualmente el equipo de Resmob Polda Metro Jaya y la policía del este de Yakarta todavía están persiguiendo a los demás perpetradores y las armas de fuego utilizadas», añadió.

Anteriormente, un oficial de Hansip llamado AS (42) murió después de recibir un disparo del perpetrador mientras intentaba frustrar el robo de una motocicleta en el área de Kampung Baru, Jalan Siswa RT 07/RW 09, West Cakung Village, distrito de Cakung, este de Yakarta, el sábado (8/11) temprano en la mañana alrededor de las 03.30 WIB.

Se sabe que la víctima es un residente de Sukapura Village, distrito de Cilincing, que trabaja como jornalero ocasional y ayuda con la seguridad ambiental en RW 09 como Hansip. Murió tras sufrir una herida de bala en el lado izquierdo del estómago.

El jefe de policía de Cakung, Kompol Widodo Saputro, dijo que llevó a cabo una investigación de la escena del crimen (TKP) y examinó a varios testigos para revelar detalles del incidente. De los resultados de la investigación provisional se sospecha que fueron dos los perpetradores y que utilizaron armas de fuego caseras durante la acción.

La policía también sigue investigando la posibilidad de que el perpetrador esté involucrado en una red de robo de vehículos de motor (curanmor).

«Continuamos investigando los motivos y la participación de otras partes», dijo Widodo.