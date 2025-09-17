El ladrón de cable de puesta a tierra del tren rápido de Whoosh fue arrestado mientras estaba en acción en Padalarang

Bandung, Viva – PT Coche rápido Indonesia China (Cicatriz) logró asegurar un perpetrador robo cable conectado a tierra en la línea de tren rápido Homicidio Entre Padalarang -tegalual. Este incidente se reveló cuando el equipo de seguridad de KCIC realizó patrullas de rutina, el viernes 29 de agosto de 2025.

El gerente general del Secretario Corporativo KCIC, Presidenta de EVA, explicó que en la patrulla en KM 114+300, Jalan Tipar Barat, West Bandung Regency, los oficiales encontraron a una persona sospechosa con sacos.

Después de ser examinado, el saco contiene 51 piezas de cable de conexión a tierra de 35 cm de largo, tres piezas de cable de conexión a tierra a lo largo de 70 cm, una llave de ajuste y un cuchillo de corte.

«La conexión a tierra es un componente vital que funciona para canalizar las corrientes de rayos al suelo, proteger las instalaciones eléctricas, la infraestructura y los sistemas operativos de tren rápido. Si es robado, puede poner en peligro la seguridad de los viajes y la comunidad alrededor del camino», dijo Eva, miércoles 17 de septiembre, 2025.

Eva dijo que los perpetradores y la evidencia fueron entregados a la policía del sector de Padalarang para obtener más procedimientos legales. Según el artículo 362 del Código Penal, los perpetradores de robo están amenazados con un encarcelamiento máximo de cinco años o una multa de hasta novecientos rupias.

A pesar del robo, Eva se aseguró de que las operaciones de Whoosh permanecieran seguras y no perturbadas. Los funcionarios técnicos hacen reparaciones inmediatamente para que el sistema de seguridad vuelva a la normalidad y el viaje se ejecute de acuerdo con el cronograma.

KCIC ahora está aumentando las medidas preventivas con la instalación de la barandilla, CCTV en varios puntos, así como patrullas cada 500 metros en el tren rápido. Eva también apeló al público que no dañe o robó las instalaciones públicas.

«El papel de la comunidad es muy importante para proteger los activos del país. Al mantener conjuntamente, los servicios de trenes rápidos de Whoosh pueden continuar funcionando de manera segura y sin problemas», concluyó.

Informe: Cepi Kurnia, Tvone