El lado oscuro de su genio

Cuando ves “Yo soy persecucion chevy and You’re Not», el ágil y fascinante documental de Marina Zenovich sobre el lado oscuro de un comediante, escuchas innumerables historias sobre la crueldad casual de Chevy Chase y su actitud demasiado sabia para ti y su devoción por comportarse mal o, al menos, hablar tan groseramente que se convirtió en un forma de comportamiento. Si entras a la película con ganas de sorprenderte y horrorizarte, no te decepcionarás. Fuera de cámara, muchos comediantes tienen personalidades quisquillosas y difíciles, pero hay quisquillosos y luego está el singular karma de Chevy Chase, un comediante que ayudó a inventar «Saturday Night Live», quien demostró ser un hilarante maestro de irónico desapego, que se convirtió en una de las estrellas de cine más famosas de la década de 1980, y que era una persona tan famosa y desagradable con quien tratar que la palabra «imbécil» lo perseguía a todas partes. como si fuera su segundo nombre.

Las historias son innumerables y todas se cuentan aquí. Según el viejo amigo de Chase, Peter Aaron, que lo conoció en Bard College en 1965, Chevy, en el comedor común, hacía acrobacias como alcanzar la sal y tirar un vaso de agua sobre el regazo de alguien. Era un imbécil, pero a su manera ya estaba calentando para “Saturday Night Live”. Diez años más tarde, mientras se preparaba “SNL”, Lorne Michaels quería que él fuera escritor, pero Chase insistió en que estuviera frente a la cámara. Vemos su cinta de audición y te sorprenden dos cosas: que era sorprendentemente alto y guapo para ser un comediante, con una picardía que alguien tan guapo no debería tener, y que la hostilidad emanaba de él como columnas de electricidad estática. Entre bastidores, fue tan prepotente que se encargó de darles notas a los demás miembros del elenco.

Después de convertirse en estrella de cine, Chase le regaló a Mike Ovitz un reloj Cartier grabado en la parte posterior con la leyenda «Sigue consiguiéndome los 6 millones de dólares». John Carpenter dice que trabajar con Chase en “Memorias de un hombre invisible” (1992) fue tan infernal que le hizo querer dejar el negocio. Y cuando Chase presentó «Saturday Night Live» en 1985, se fijó en Terry Sweeney, el primer miembro del elenco abiertamente gay del programa, y ​​lo criticó por ser gay, sugiriendo que en medio de la epidemia de SIDA podría haber una rutina de comedia en la que Sweeney se pesaba cada semana.

“Me di cuenta enseguida”, recuerda Aykroyd en el documental, “que este tipo tenía talento y al mismo tiempo era muy peligroso”. Alan Greisman, un productor de cine que se hizo amigo de Chase (aunque Chevy, en el set de la película que hicieron juntos en 1981, «Modern Problems», consumió tanta cocaína como el personaje agotado que interpretaba), dice: «No creo que quiera ser un imbécil conscientemente. Creo que su versión imbécil es alguien que está desesperado por algo que perdió o no tiene». Según lo que escuchamos en “Soy Chevy Chase y tú no”, decir que Chase actuó como un imbécil no le hace justicia a su mal genio. Era un matón pasivo-agresivo que perfeccionó su propio estilo sádico de ligereza zen. Era una persona que te provocaba en la cara y luego agregaba insulto a la herida insinuando que todo era una broma.

Parecía, en ese momento, una actitud bastante contemporánea en su crueldad. Pero el sentido del humor de Chase en realidad se basaba en algo que tenía sus raíces en la década de 1960. En aquella época se llamaba la puesta. Dices algo, no lo dices en serio (excepto que tal vez, en el fondo, lo dices), y todo es un acto de agresión apenas velada, porque estás engañando al Hombre, o a alguien que no te agrada, o a una persona que no merece que le hablen directamente. Pero Chase aumentó la farsa de dos maneras. Lo hizo loco y surrealista y, a diferencia de Bill Miurray, que tenía un afectuoso desgreñado contracultura, Chase despojó a la farsa de cualquier vestigio de moralidad sociopolítica. Se estaba poniendo sólo porque…el queria joder contigo. Y eso se convirtió en toda su personalidad.

Como realizadora de documentales, Marina Zenovich se ha sentido atraída durante mucho tiempo por personalidades difíciles, como Roman Polanski (hizo dos películas sobre él) y Robin Williams, pero no es sólo porque ve el drama en sus turbulencias (aunque eso es parte de ello). También quiere abordar (y lo hace brillantemente) lo que se podría llamar la cuestión primordial de los artistas políticamente incorrectos. Es decir, ¿qué se supone que debemos hacer ¿Con estas figuras que crean cosas extraordinarias, que son apreciadas por personas de todo el mundo, pero que tienen vidas y personalidades seriamente problemáticas? Zenovich no está haciendo una arenga contra la “cultura de la cancelación”. Ella pregunta, de una manera mucho más ingenua y exploratoria: ¿Qué pensamos de alguien como Chevy Chase? ¿Cómo conciliamos su crueldad fuera de la pantalla con su relajado arte cómico, especialmente cuando se puede ver un claro destello de la primera en el segundo?

Zenovich entrevista hoy a Chevy Chase, de 82 años, sentado en una mesa en su cómoda casa suburbana en Bedford, Nueva York, y la entrevista, a su manera, es un psicodrama performativo. Chevy quiere ser honesto, quiere contar las cosas como son, pero también es un obsesivo compulsivo y controlador cuya cautela toma la forma de arremeter. “Así soy yo a mi edad”, dice después de contar un chiste X sobre Bill y Hillary Clinton. «Sólo un niño. Un niño enojado.» Se conoce demasiado bien a sí mismo. un niño es exactamente lo que es Chase. Él no crecerá. Al principio, Zenovich le dice que simplemente está tratando de entenderlo. “¡No jodas!” dice, y agrega: «No será fácil para ti». ¿Por qué no? «No eres lo suficientemente brillante. ¿Cómo es eso?» Luego le dedica una sonrisa helada de triunfo. «Mi respuesta es: soy complejo, profundo, me pueden lastimar fácilmente y reacciono espontáneamente ante las personas que quieren descubrirme».

La película muestra cómo llegó a ser así: criado por una madre con posibles tendencias esquizofrénicas que lo despertaba abofeteándolo, y por un padrastro abusivo. Su infancia fue un infierno. Toda su personalidad de «Soy Chevy Chase y tú no, y por cierto, vete a la mierda» es el mecanismo de defensa de una persona dañada. Entonces, tal vez no sea una sorpresa que, si bien el Chase que vemos aquí es innegablemente un idiota (en este punto es su marca), también tiene espasmos desarmadores de vulnerabilidad y culpa, y cuando quiere serlo es bastante dulce. Él es alguien que hizo el elecciónuna y otra vez, ser un idiota. Sin embargo, sus fans lo adoran. Recibe una gran bolsa de cartas de fans cada semana, a las cuales responde firmando fotografías, y lo vemos en época de vacaciones, yendo a su excursión anual para hablar en proyecciones locales de “National Lampoon’s Christmas Vacation”, una película tan querida por los niños de los años 80 como lo es “A Christmas Story”. Trata a sus fans con gracia y algo así como modestia. También ha estado casado, durante 43 años, con Jayni Chase, una novia ágil que parece devota de él. ¿Algo de esto le da la absolución? No, pero eso lo convierte en un imbécil complicado.

Cincuenta años después, el extraordinario cohete de la carrera de Chase sigue siendo una maravilla para la vista: cómo ayudó a definir “SNL”, inventando Weekend Update como escaparate de su agresividad WASP con pastillas de nueces, y cómo dejó el programa demasiado pronto, porque Hollywood lo llamaba (y porque su segunda esposa, Jacqueline Carlin, se negó a mudarse a Nueva York). Durante el último año, he llamado a «Annie Hall» y «Cuando Harry conoció a Sally» la plataforma de lanzamiento del resurgimiento de la comedia romántica, pero «Soy Chevy Chase y tú no» me hizo darme cuenta de que estaba equivocado. Ambas películas fueron fundamentales, pero el lanzamiento del género de bola de queso en el que se convirtió la comedia romántica realmente se remonta a la primera gran película de Chase, «Foul Play» (1978), una película que se ve mejor en retrospectiva. Él y Goldie Hawn tenían una química sesgada, y Hawn está presente en el documental testificando hasta qué punto el imbécil podría, en algunos momentos, ser un mensch.

Pero Chase, como explica Mike Ovtiz con bastante precisión, no dirigió su carrera de una manera lógica. Estuvo sublime en “Caddyshack”, pero no cumplió su promesa de protagonista. Las películas de “Vacaciones” lo salvaron, por supuesto, y en ellas era un Chevy clásico, pero a mediados de los años 80 su truco había comenzado a perder su sorpresa. Se podía sentir eso en “Deal of the Century” y “Three Amigos!” y “Spies Like Us”, donde la mística de Chase se estaba agotando. Incluso después de que su carrera terminó, nunca dejó de aparecer en películas, aunque a finales de los años 90 y 2000 ninguno de sus papeles secundarios podía igualar el drama cómico de sus polémicas apariciones en «The Howard Stern Show».

“I’m Chevy Chase and You’re Not” dedica su segunda mitad a la problemática infancia de Chase y a cómo se limpió después de demasiados años en el desierto de las drogas, y también a la extraordinaria zona de guerra en la que se convirtió “Community”, la comedia de NBC que revivió su carrera. Al joven elenco de “Community” le molestó su derecho; Tenía 66 años y todavía estaba irascible. Y cuando la tensión explotó cuando Chase usó la palabra N en el set, mientras intentaba explicar cómo la usaría con Richard Pryor en “SNL” (el documental incluye su famoso boceto de epíteto racial, quizás el mejor ejemplo de “nunca-podrías-hacer-eso-hoy”), la serie se convirtió en un colapso. Después de todo esto, ¿Chevy Chase es castigado? Sí y no. Se puede ver que él sabe que a veces fue demasiado lejos, sin embargo, durante el show del 50 aniversario de “Saturday Night Live”, cuando no fue invitado a actuar, ni siquiera por un momento, eso fue básicamente la industria del entretenimiento chantajeándolo por 50 años de transgresión impulsada por sarcasmo. Admite ante la cámara cuánto le dolió. Se podría decir, de esa manera, que ha pagado sus deudas. Sigue siendo Chevy Chase, pero al final de esta película casi agradeces no serlo.