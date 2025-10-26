El KPK ya lo sabía antes de que yo hablara.

Yogyakarta, VIVA – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad MD Mahfud información estatal sobre la acusación aumentar o inflar el presupuesto para el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, Whoosh De hecho, ya se sabía kpk antes de revelarlo al público.

«La gente a la que informé, el Comité de Erradicación de la Corrupción ya lo sabía. Porque antes de hablar, ya estaba ocupado, ¿verdad? Sólo hablé porque ya estaba ocupado», dijo Mahfud cuando se reunió en el Complejo Sasana Hinggil Dwi Abad, Plaza Sur, ciudad de Yogyakarta, el domingo.

Mahfud también pidió que las partes que deberían ser convocadas por la Comisión de Erradicación de la Corrupción fueran las personas que hablaran primero y tuvieran datos relacionados con el proyecto del tren de alta velocidad.

«La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) debería haber convocado a las personas que hablaron anteriormente, hay muchos, los que tienen datos y los perpetradores. Soy sólo un registrador», dijo Mahfud.

Tren rápido Whoosh gestionado por PT KCIC

El ex presidente del Tribunal Constitucional admitió que estaba dispuesto a ser citado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) para proporcionar información sobre el presunto presupuesto inflado del proyecto. Sin embargo, no quiso que le pidieran que lo denunciara.

«Sí, estoy listo para que me llamen. Si me llaman, vendré. Si me dicen que informe, qué hago, es una pérdida de tiempo», dijo Mahfud.

Mahfud afirmó que nadie tenía la obligación de presentar un informe a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y, a la inversa, la agencia anticorrupción no tenía derecho a presionarlo para que informara.

«Él (KPK) no tiene derecho a presionar para que se publique este informe. La gente no tiene la obligación de informarlo», dijo.

Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre el estado del proyecto del tren rápido, Mahfud bromeó. «Sí, zas, zas, zas», dijo mientras se reía.

Mientras tanto, en cuanto a los planes de negociación del Gobierno de Indonesia con China para discutir la deuda del proyecto Whoosh, Mahfud considera que este paso es necesario.

«Sí, hay que negociar, ¿verdad? ¿Qué quieres si es así? No puedo pagar, no tengo dinero, así que negocia. Así es, ¿no? Esa es la manera de negociar. Adelante», dijo.

Anteriormente, Mahfud MD en un vídeo subido al canal oficial de YouTube de Mahfud MD el 14 de octubre de 2025 reveló el presunto acto criminal. corrupción en forma de inflación presupuestaria (aumentar) en el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung.

Dijo que el costo de construcción por kilómetro en Indonesia alcanzó los 52 millones de dólares, mientras que en China fue sólo de entre 17 y 18 millones de dólares.

Sobre la base de esta declaración, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción emitió el 16 de octubre de 2025 un llamamiento para que Mahfud informara oficialmente la acusación.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, confirmó entonces que la agencia anticorrupción estaba abierta a recibir datos adicionales de Mahfud para su posterior estudio y análisis.

«Gracias por la información inicial, y si el profesor Mahfud tiene datos que luego puedan enriquecer el KPK, entonces estaremos muy abiertos a estudiarlos y analizarlos», dijo Budi en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025. (Ant)

