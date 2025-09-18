El KPK verificará al alcalde de Lhkpn Arlan Prabumulih, cuyo hijo lleva un automóvil a la escuela, la propiedad está cansada …

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) declaró que seguiría el informe fortuna Organizador estatal (LHKPN) propiedad de Alcalde de prabumulihSumatra del Sur, Arla. Este paso fue dado después de la atención pública con respecto al hijo de Arlan que trajo un automóvil a SMPN 1 Prabumulih.

«¿Lo que se transmite es apropiado, verdadero, completo o no? Ahora que luego se verificará desde el informe del LHKPN en cuestión», dijo el portavoz de KPK Budi Praseteto en el edificio Rojo y Blanco de KPK, Viva.co.id.

Este caso fue viral porque el director y guardia de seguridad que reprendió al hijo de Arlan fue retirado de su posición. Sin embargo, después de ser discutido por los ciudadanos, la eliminación finalmente fue cancelada.

La foto vista por Viva en las redes sociales, lo mostró usando un gran SUV negro. El vehículo es Toyota Crucero 300. Es un SUV de lujo realizado por Toyota.

El Toyota Land Cruiser 300 es la última generación del modelo Land Cruiser que se lanzó oficialmente en Indonesia en 2022. Este automóvil viene en dos variantes, a saber, VX-R y GR-S. Ambos están incluidos en la categoría de SUV premium con precios superiores a Rp2 mil millones en el camino en Yakarta.

El auto que fue abordado por el alcalde de Prabumulih, Arlan.

Respuesta de KPK sobre casos virales de niños de Arlan

El automóvil presentado por el hijo del alcalde de Prabumulih fue rastreado por ciudadanos con datos de LHKPN Arlan reportados el 13 de agosto de 2024 cuando avanzó como candidato para el alcalde.

«El KPK expresó su gratitud y aprecio a las personas que han animado la información en la plataforma de medio o redes sociales porque también es una forma de participación de la comunidad en los esfuerzos por erradicar la corrupción, especialmente en el aspecto de prevención», dijo Budi.

Afirmó que el KPK se compromete a continuar monitoreando el LHKPN de los organizadores estatales, incluido Arlan.

«Porque si hablamos sobre el cumplimiento de LHKPN, por supuesto, no solo se trata de informar el tiempo, sino también obedientemente relacionado con sus contenidos», dijo.

Los activos de Arlan alcanzaron 17 mil millones de IDR

Basado en los datos de LHKPN reportados en 2024, Arlan ha registrado un activo fantástico de Rp17 mil millones, la riqueza consiste en:

Tierras y edificios valorados en Rp5.87 mil millones, incluidos 5 tierras y edificios y 13 parcelas de tierras en Prabumulih y Ogan Ilir.

Transporte y motor de Rp4.92 mil millones, que consta de 8 automóviles, 3 motos y 1 excavadora.

Otro activo móvil es RP. 202 millones.

Efectivo y efectivo equivalente RP8 mil millones.

Deuda por valor de Rp2 mil millones.

Para vehículos de cuatro ruedas, Arlan informó de propiedad, entre otros:

Mitsubishi Colt Diesel Fe74hdv (4×2) M/T

Cuatro unidades de Hino FM8JW1A-EGJ

Una unidad de Hino FM8J61D-EGJ Trinton (6×4)

Unidad de dua Mitsubishi Triton 2.4L DC Tipe Excesan Dan GLS (4×4) M/T