El KPK todavía está investigando los resultados del examen de Pati Sudewo Regent en el caso DJKA

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) todavía está investigando los resultados del examen Regente, Sudeo Con respecto al presunto caso soborno Desarrollo y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarriles (Djak) Ministerio de enlace.

«Actualmente, los investigadores todavía están explorando y analizando los resultados del examen del SDW que se llevó a cabo ayer», dijo un portavoz de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Budi Prasetyo en el KPK Red and White Building, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Budi dijo que la información y la información de Sudewo ayudaron enormemente a los investigadores a complementar o crear una brillante investigación sobre el supuesto caso de soborno.

El 27 de agosto y el 22 de septiembre de Sudewo fue examinado por el KPK en su calidad de miembro de la Comisión V de la Cámara de Representantes que se convirtió en socio del Ministerio de Transporte.

«Bueno, ¿cuál es la conexión entre qué? ¿El conocimiento de los testigos está relacionado con el proceso y el mecanismo de adquisición de bienes y servicios? ¿El testigo también conoce el presunto acondicionamiento de la adquisición de bienes y servicios? Incluido el conocimiento de los testigos relacionados con el presunto proyecto (costo, ed.) Proyecto.

Anteriormente, el nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP) de Putu Sumarjaya y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en el Tribunal de Corrupción Semarang, Java Central, 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se dijo que el KPK se apoderó de Rp3 mil millones de Sudewo. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP720 millones en dinero entregados por los empleados de PT Istana Putra Agung, así como RP500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de ferrocarril Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)