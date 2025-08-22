El KPK reveló que la propiedad de 22 vehículos fue confiscada relacionada con el caso de extorsión, una moto

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) reveló la propiedad de 22 unidades vehículo confiscado relacionado con el supuesto caso de extorsión en la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Leer también: DPR y el gobierno acordaron cambiar BP Hajj para convertirse en un ministerio



«Se aseguró una unidad de vehículos de dos ruedas de IEG (Viceministro de Manpower Immanuel Ebenezer Gerungan, ed.) «, Dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el viernes.



Ducati Motorbike confiscada por el KPK en Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer

Leer también: El KPK llama al viceministro Noel Tahu. Hay una extorsión de certificación K3, no detenida en lugar de pedir raciones



Además, Setyo reveló seis bicicletas motor El otro confiscado pertenecía al sospechoso IBM como el coordinador del sector institucional y el personal de K3 del Ministerio de Religión en 2022-2025.

En cuanto a otros 15 vehículos, Setyo reveló que era un vehículo de cuatro ruedas.

Leer también: El modo malvado de la estimación de la certificación K3 en el Ministerio de Manpower, los trabajadores son complicados si no pagan más



«Doce unidades de IBM, una unidad de SB, una unidad de HS y una unidad de GAH», explicó.

Por lo tanto, el KPK confiscó 18 vehículos de IBM llamados Irvian Bobby Mahendro.

Según la información recopilada, otros sospechosos cuyos vehículos fueron confiscados fueron Subhan (SB) como el sub-coordinador de la Dirección de Seguridad Laboral de K3 Bina 2020-2025, Hery Sutanto (HS) como Director de Desarrollo Institucional en 2021-Febrero 2025, y Gerry Aditya Herwanto (GAH) como el coordinador de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad. Competencias en 2022-Sekarang.

KPK establecido Viceministro Immanuel Ebenezer junto con otras 10 personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión en la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Se sospecha que viola la carta E y/o el artículo 12b de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de la corrupción según lo modificado por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) a 1 del Código Penal.

Además, el KPK detuvo al Wamenaker y a otros 10 sospechosos durante los primeros 20 días, que contó del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Sucursales Rojo y Blanco de KPK. (Hormiga)