El KPK reveló que había una reunión del Ministerio de Religión y la Agencia de Viajes para acordar la distribución de la cuota del Hajj.

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló que hubo una reunión entre la Asociación de la Agencia de Viajes del Hajj con funcionarios en Ministerio de Religioso (Ministerio de Religión).

Leer también: KPK: El Lobby del Ministerio de Religión Hajj Agencias después de la República de Indonesia obtuvo 20,000 cuotas adicionales



En la reunión, se acordó que la distribución de 20,000 Haji soñando adicional al 50 por ciento para Hajj regular y 50 por ciento para Hajj especial.

«Hay una decisión entre los que están en esta reunión, tanto del Ministerio de Religión como de la Asociación, representantes de la agencia de viajes de viajes (agencia de viajes Hajj). Finalmente dividido en dos. 50 por ciento, 50 por ciento», dijo la actuación de KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red y White Building, sur de Jakarta, el miércoles de 1325.

Leer también: El buscador de la oficina del Ministerio de Salud, KPK confiscó documentos relacionados con la corrupción del Proyecto del Hospital Regional en East Kolaka



Aun así, ASEP dijo que el acuerdo aún no había involucrado a los responsables políticos o al Ministro de Religión (Menag).

«Ahora, esto está en el nivel inferior. Todavía no alcanzó a los responsables políticos. Se reunieron primero y se reunieron primero», dijo.

Leer también: ¡Fugas! 100 viajes más ingresaron a la lista de casos de presunta corrupción en la cuota de peregrinación



Mientras tanto, dijo, la Asociación de la Agencia de Viajes del Hajj ve que la asignación adicional de cuotas del Hajj del 50 por ciento del gobierno de Arabia Saudita para la cuota especial Hajj ha alcanzado el número más alto que se puede cultivar.

«Tal vez si se lanza, sí, quiere 20,000 cuotas adicionales para ingresar a toda la cuota especial de Hajj. Sin embargo, no es posible», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut cholil qouumas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones.

En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Quyumas, el ex personal especial Yaqut en nombre de Ishfah Abidal Aziz y el propietario de Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial. Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)