El KPK registró la Casa del ex Ministro de Deputación Immanuel Ebenezer, encuentre 4 teléfonos celulares en el techo

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) hacer buscar En la residencia del ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan en Pancoran, Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

En la búsqueda, el KPK encontró cuatro teléfonos celulares en el techo de la casa.

«Sí, los investigadores encontraron cuatro teléfonos celulares (teléfonos celulares) en el techo de la casa en cuestión», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, South Yakarta.

Budi dijo que el KPK preguntaría el descubrimiento de la evidencia a Immanuel Ebenezer en un examen relacionado con el supuesto caso de extorsión en la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower.

«Preguntaremos, por supuesto, en el proceso de inspección, ya sea que esté oculto deliberadamente o, de hecho, ponga el teléfono celular en el techo. Sí, por supuesto, más adelante en el proceso de examen a la persona en cuestión también se le preguntará», explicó.

Mientras tanto, dijo que la información en los cuatro teléfonos celulares sería abierto por el KPK para descubrir el caso.

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra con Irvian Bobby y otras nueve personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Immanuel Ebenezer llamó al KPK recibió RP3 mil millones y un vehículo Ducati de dos ruedas de dos ruedas de Irvian Bobby.

En la misma fecha, Immanuel Ebenezer espera obtener amnistía del presidente Prabowo Subianto. Sin embargo, fue retirado de su posición como Viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de los 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 Persons de 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de K3 Bina K3 Kemenaker en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El personal de la Asociación y el Personal de Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Handal en 2021-Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Sub-coordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)