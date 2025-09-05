El KPK profundiza la claridad del estado de los autos BJ Habibie a la venta a Ridwan Kamil

Yakarta, Viva – portavoz de la comisión de erradicación de la corrupción (KPK), Budi Praseteto dijo, en este momento su partido todavía estaba estudiando el estado del auto Mercedes-Benz 280 SL en nombre del 3er Presidente de la República de Indonesia BJ Habibie, que fue vendida por su hijo, Ilham Akbar Habibie, al ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

Leer también: KPK y Jampidsus están listos para coordinar si necesitan información de Nadiem Makarim



«El estado del activo aún se está estudiando», dijo Budi en Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

El KPK tiene como objetivo obtener más información de los resultados del examen con Ilham Habibie El miércoles 3 de septiembre de 2025, que declaró que Ridwan Kamil no había pagado la compra del automóvil.

Leer también: Nadiem se convierte en un sospechoso de hace, el KPK se coordinará con Jampidsus





El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

«Los investigadores también considerarán relacionados con los pagos de los activos realizados por el hermano de RK al hermano Iah, quien porque no ha sido pagado más tarde será como lo que», dijo Budi.

Leer también: KPK extraerá 4 teléfonos celulares Immanuel Ebenezer, este es el objetivo



Según él, esta será una de las consideraciones relacionadas con el proceso de recuperación de pérdidas financieras estatales. Además, el KPK sospecha que Ridwan Kamil compró el automóvil usando dinero de la corrupción en la adquisición de proyectos de publicidad en West Java y Banten Regional Development Banks (BJB) para 2021-2023.

Se sabía, anteriormente Ilham Habibie el miércoles 3 de septiembre de 2025, había sido testigo del caso de BJB Bank que involucraba a Ridwan Kamil. Afirmó vender Mercedes-Benz 280 SL sin un contrato por Rp 2.6 mil millones, pero solo pagó 1.300 millones de RP por Ridwan Kamil.

Los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 también nombraron a cinco sospechosos, quienes en el caso del caso se desempeñaron como director gerente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División de Secretario Corporativo del Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

El KPK estima que las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alcanzarán alrededor de RP 222 mil millones. (Hormiga).