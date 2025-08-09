¡El KPK planteó oficialmente el caso del Hajj a la investigación, se volverá a llamar al ex ministro de religión YAQUT!

Yakarta, Viva – RE -SUMMONING para el ex ministro de religión Yaqut cholil qouumas (YCQ) relacionado con el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (Comisión de Eradicación de la Corrupción ((KPK).

«En las próximas veces, también programaremos una citación para varias partes, incluidos los hermanos YCQ», dijo el diputado interino del ASEP Guntur Rahayu Diputado y ejecución en el KPK Red and White Building, Yakarta, sábado 9 de agosto de 2025.

ASEP explicó que la convocatoria estaba relacionada con el caso que había estado activo Investigación. La llamada fue diferente de la citación el jueves 7 de agosto de 2025, luego, mientras aún estaba en la etapa de investigación.

Anteriormente, el KPK el 7 de agosto de 2025 anunció que la investigación del caso había entrado en la ronda final después de solicitar una declaración del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qouumas.

El KPK el 9 de agosto de 2025 anunció que el caso había aumentado a la etapa de investigación.

Mientras tanto, el Comité Especial del Cuestionario DPR RI Hajj afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación de la peregrinación en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de ocho por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)