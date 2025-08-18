El KPK necesita el testimonio de 2024 peregrinos para desmantelar la corrupción de la cuota del hajj, así es como

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Requiere información peregrino específicamente ser testigo en el caso de corrupción de determinación cuota y mantenimiento de Hajj en el Ministerio de Religión 2023-2024.

La congregación Hajj especial Lo que los investigadores de KPK necesitaban eran aquellos que partieron para la peregrinación en el período 1445 Hijri o 2024 DC.

Uno de los criterios para los peregrinos que pueden ser testigos para la investigación del caso es aquellos que se registran para el Hajj especial, pero obtienen servicios regulares de Hajj. Luego peregrinos Furoda, pero obtenga servicios especiales o regulares de Hajj.

El KPK declaró que los ciudadanos que cumplieron estos criterios podrían ser testigos en el caso transmitiendo información e información a través del canal de quejas de la comunidad de KPK.

«Se puede transmitir a través de un canal de queja pública», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, cuando se confirma en Yakarta, el lunes 18 de agosto de 2025.

Basado en la página KPK, el canal de quejas públicas puede ser haciendo informes en la página https://kwss.kpk.go.id/Póngase en contacto con el centro de llamadas de 198 y envíe una queja e -mail a la dirección pengaduan@kpk.go.id.

«Esta información puede ser un enriquecimiento para el proceso de investigación que está llevando a cabo el KPK», dijo Budi.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex Ministro de Religión. Yaqut cholil qouumas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita. En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.