El KPK llama al viceministro Noel Tahu. Hay una extorsión de certificación K3, no detenida en lugar de pedir raciones

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) configuración Viceministro Immanuel Ebenezer (Noel) y otras 10 personas como caso extorsión Certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). Se dice que Noel conoce la existencia de extorsión, pero en cambio se va y pide raciones a los funcionarios del Ministerio de Manpower.

«Por el papel de IEG, él sabía y dejaba, incluso preguntó», dijo el presidente de KPK, Setyo Budiyanto, durante una conferencia de prensa en el edificio KPK, South Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

Budi explicó que el caso de extorsión de la gestión del certificado K3 en el Ministerio de Manpower ocurrió desde 2019. Sin embargo, cuando Noel se desempeñó como Viceministro en 2024, permitió la extorsión.

Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Noel también recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones de los resultados de extorsión. «Entonces significa que es el proceso llevado a cabo por el sospechar Esto es para el conocimiento de IEG. A saber (flujo de fondos) a IEG de Rp 3 mil millones en diciembre de 2024 «, dijo Setyo.

Los 11 sospechosos establecidos por el KPK incluyen:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal K3 2022-2025 Irvian Bobby (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad ocupacional en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub-Coordinador de Dirección de Seguridad Ocupacional de Bina K3 Año 2020-2025 Subhan (SB)

4. Sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional en 2020 Anitasari Kusumawati (AK) presente (AK)

5. Viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG)

6. Director General de Binwasnaker y K3 en marzo de 2025 presente Fahrurozi (FRZ)

7. Director de Desarrollo Institucional en 2021-Februario 2025 Hery Sutanto (HS)

8. Akorninator del video de la hija de Princess (SKP)

9. Coordinador de Supriadi (SUP)

10. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

11. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

Viceministro de Immanuel Ebenezer lloró cuando usaba un chaleco de prisionero de KPK

Posteriormente, el KPK detuvo al sospechoso durante los primeros 20 días del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Ramas Rojo y Blanco Rojo y Blanco (Centro de Detención).

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.