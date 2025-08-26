El KPK inmediatamente llamó a la persona más cercana para el ex Ministro de Religión de Yaqut con respecto al caso de la cuota del Hajj

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Programado un examen de los más cercanos al ex Ministro de Religión (Ministro de religión) Yaqut cholil qouumas pronto.

«Esta semana o la próxima semana, solo acompañamos a los colegas. Invocamos a las personas más cercanas a él, así», dijo el diputado interino del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, citado el martes 26 de agosto de 2025.

ASEP explicó que el llamado de las personas más cercanas a Yaqut Cholil Qouumas estaba relacionado con el presunto flujo de fondos relacionados con presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Hasta el 25 de agosto de 2025, el KPK aún no había pedido ser testigo del caso.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula Haji soñando Específicamente al 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)