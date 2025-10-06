El KPK ha examinado en secreto al gobernador de West Kalimantan, esto se explora

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) declaró que había revisado Gobernador de West Kalimantan (West Kalimantan), Ria Norsan Después de buscar en la casa privada y su oficina del 24 al 25 de septiembre de 2025.

Leer también: El sospechoso de la cuota de Hajj nunca ha sido anunciado, presidente de KPK: solo problemas de tiempo



El examen estaba relacionado con la supuesta corrupción en las obras públicas y la Oficina de Planificación Espacial de Mempawah Regency, West Kalimantan.

«El examen de la RN, que actualmente se desempeña como gobernador de West Kalimantan, o tempus (Time, ed.) El caso como el regente de Mempawah, se llevó a cabo el sábado 4 de octubre de 2025», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseto, a los periodistas el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: KPK verifica la Junta de Síndicos de Gaphura en el caso de corrupción de la cuota de Hajj



Budi explicó además que Ria Norsan, que fue examinada en la Policía Regional de Kalimantan Occidental, fue explorado por el KPK sobre el proceso de presentar un Fondo de Asignación Especial (DAK), y el papel relevante estaba relacionado con el proyecto de construcción de las dos carreteras que estaban en la institución interreligiosa.

Sin embargo, dijo que el KPK no examinó a la esposa de Ria Norsan y al regente de la Mempawah, Erlina Ria Norsan, a pesar de que su residencia oficial y su casa personal fueron registradas.

Leer también: ¡Hace hace hechos impactantes, Riza Chalid y Jurist Tan ahora no tienen ciudadanía!



Anteriormente, el KPK dijo que habían nombrado a tres personas como sospechosos en el caso, que consta de dos organizadores estatales y un sector privado.

El KPK también ha buscado en 16 ubicaciones en los distritos de Mempawah, Sanggau y Pontianak relacionados con la investigación del caso, a saber, del 25 al 29 de abril de 2025.

De la búsqueda, el KPK confiscó varios documentos y evidencia electrónica.

Sin embargo, el KPK aún no ha anunciado en detalle relacionado con el caso, tanto el sospechoso como el modus operativo.

Mientras que Ria Norsan también fue llamado por el KPK como testigo del caso el 21 de agosto de 2025.

Ria Norsan fue llamado a ser examinado en su capacidad como ex regente de Mempawah.

Luego, del 24 al 25 de septiembre de 2025, el KPK registró la casa privada y la oficina del gobernador de Kalimantan Occidental Ria Norsan y el regente de Mempawah Erlina Ria Norsan. (Hormiga)