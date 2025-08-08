El KPK explorará el flujo de fondos de 2 sospechosos de RSE de Bi-Ojk a los partidos políticos

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Explore inmediatamente el flujo de fondos dos sospechar Distribución de fondos de responsabilidad social corporativa (RSE) Banco Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros, a saber, Heri Gunawan y Satori, a partidos políticos.

Leer también: ¿Kimia Farma fue arrastrada por acusaciones de corrupción? Hace ha intervenido



«También lo exploraremos en esa dirección», dijo el diputado interino para la tarea y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves (7/8) Noche.



Ilustración: Investigadores de KPK cuando se publican evidencia de casos de corrupción

Leer también: KPK explicó a OTT en el sureste de Sulawesi relacionado con los fondos de asignación del hospital



ASEP dijo además que el KPK rastrearía la posibilidad de una orden de los partidos políticos Heri Gunawan y Satori para depositar una suma de dinero del acto criminal de corrupción.

«¿Hay pedidos? Porque aquí también usamos artículos TPPU (lavado público), seguiremos o seguiremos el flujo de dinero obtenido», dijo.

Leer también: Colle Regent Abdul Aziz puede ser acusado bajo el artículo de TPPU, esta es su explicación



Según él, el paso del KPK fue para devolver el dinero del delito de corrupción.

El KPK actualmente está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Indonesia (RSE), o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social de Indonesia Bank (PSBI) y trabajadores de extensión de servicios financieros (PJK) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del Centro de Informes y Análisis de Análisis (LHA) para las transacciones financieras (PPATK) y las quejas públicas. El KPK ha estado realizando una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones sospechosas de almacenar evidencia relacionada con el caso.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024.

El KPK el 7 de agosto de 2025, nombraron miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI para 2019-2024 Satori (ST) y Heri Gunawan (HG) como sospechosos en el caso. En cuanto a que actualmente son miembros del Parlamento Indonesio para el período 2024-2029. (Hormiga)