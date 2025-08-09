¿El KPK es contundente cuando cuando el OTT del Regente de East Kolaka, durante los Rakernas Nasdem?

Yakarta, Viva – Regente de East Kolaka, sureste de Sulawesi, Abdul azisllamado detenido Fuera del evento Rakernas Fiesta Nasdem En Makassar, South Sulawesi.

«De hecho, el proceso de captura no se lleva a cabo durante la actividad», dijo el diputado interino para la aplicación y la ejecución KPK Asep Guntur Rahayu, sábado 9 de agosto de 2025.

ASEP explicó que el KPK inicialmente recibió la composición del evento que informó a la reunión de trabajo nacional de Nasdem solo comenzó el viernes 8 de agosto de 2025. Mientras que el KPK, dijo, hizo un esfuerzo por capturar la Operación (OTT) el jueves 7 de agosto de 2025.

«Entonces, se llevó a cabo antes de que tuviera lugar la actividad. Entonces, no tiene nada que ver con las actividades de la fiesta», dijo.

Se sabe que el KPK el sábado 9 de agosto de 2025 anunció a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en la construcción de RSUD en el este de Kolaka, el sureste de Sulawesi.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Además, Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. Para el programa, el Ministerio de Salud en 2025 asignó RP. 4.5 billones. (Hormiga)