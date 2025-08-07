El KPK elevará el caso de Google Cloud y la cuota de Hajj para la investigación, ¿quién es el sospechoso?

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló una investigación de presuntos relacionados con la corrupción Google Cloud en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, así como una investigación de supuesta corrupción relacionada con la cuota haji Específicamente, suba inmediatamente a la etapa de investigación.

«Con suerte, si entonces el hecho y la prueba son bastante fuertes, el KPK aumentará inmediatamente el estado al nivel de investigación», dijo el vicepresidente de KPK Fitroh Rohcahyanto en el edificio Juang, Yakarta, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

Mientras tanto, Fitroh dijo que el KPK convocaría funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura relacionados con el caso de Google Cloud, a saber, este jueves. Uno de ellos, a saber, el ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim.

Para la investigación del caso Hajj, Fitroh también dijo que el KPK solicitaría información este jueves. Uno de ellos, a saber, ex ministro de religión, YAQUT COLLIL QUUUMAS.

En una ocasión separada, el diputado interino y la ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu confirmaron la posibilidad de que los dos casos se eleven a la etapa de investigación, especialmente el caso de la cuota Hajj.

«Luego relacionado con Hajj, esto también se anunciará más adelante. Si esto, se anunciará pronto, será muy pronto», dijo ASEP en el KPK Red and White Building, Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025. (Ant) (Ant)

