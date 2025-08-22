El KPK de Pati Regent Sudewo fue convocado por el KPK como testigo relacionado con el caso de corrupción de corrupción

Yakarta, Viva – La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) llamó oficialmente RegenteSudewo (SDW), para ser examinado como testigo en un caso de presunto soborno y mantenimiento de vías ferroviarias dentro de la Dirección General de Ferrocarril (DJKA) del Ministerio de Transporte (Kemenhub).

«El examen tuvo lugar en el edificio KPK Red and White en nombre de SDW, Pati Regent», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en Yakarta citado desde Antara el viernes (22/08/2025).

El portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White

El nombre de Sudewo fue mencionado anteriormente en el juicio del presunto caso de corrupción del proyecto ferroviario con el demandado del jefe del Centro Central de Ingeniería Ferroviaria de Java (BTP), Putu Sumarjaya y el Oficial de Compromiso de BTP Bernard Hasibuan. El juicio se celebró en el Semarang del Tribunal de Corrupción (Tipikor), Java Central, el 9 de noviembre de 2023.

En el juicio, el fiscal público de KPK reveló la confiscación de alrededor de Rp3 mil millones de Sudewo. En el juicio se mostró evidencia en forma de una foto del rupia en efectivo y monedas extranjeras.

Sin embargo, Sudewo negó todas las acusaciones. Hizo hincapié en que nunca había recibido dinero como mencionó el fiscal.

Sudewo dijo que había negado haber recibido RP720 millones entregados por los empleados de PT Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal, Nur Widayat.

Este caso comenzó con la operación de captura de KPK (OTT) el 11 de abril de 2023 en el Centro Técnico de Ferrocarril Clase I para la Región Central de Java del Ministerio de Transporte (ahora BTP Clase I Semarang).

Del Ott, el KPK nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos de inmediato. A medida que se desarrolla la investigación, el número de sospechosos continúa creciendo. A partir de noviembre de 2024, el KPK nombró a 14 sospechosos, incluidas dos corporaciones.

El último, el 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó al 15º sospechoso, un Ministerio de Transporte del funcionario estatal (ASN) llamado Risna Sutriyanto (RS). (ENTRE)