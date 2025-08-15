El KPK buscó en la casa ASN Kemenag, Kijang Innova Zenix también fue confiscada

Yakarta, Viva – La residencia del aparato civil estatal (ASN) del Ministerio de Religión también fue buscada por la Comisión de Erradicación. Corrupción (KPK), relacionado con el supuesto caso de corrupción para determinar cuota y el mantenimiento de la adoración haji En el Ministerio de Religión 2023-2024.

«El equipo de hoy realizó una búsqueda en DePok, West Java, una de las casas de ASN en el Ministerio de Religión, y el equipo aseguró una unidad de vehículos de cuatro ruedas», dijo el portavoz de KPK Budi PrasetetoViernes 15 de agosto de 2025.

El auto confiscado era la unidad Kijang Innova Zenix. La confiscación fue el primer paso para que el KPK optimice la recuperación de pérdidas financieras estatales.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)