El KPK abre la oportunidad de poner a Nadiem Makarim como sospechoso

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Explicar la posibilidad de un ex ministro de educación, cultura, investigación y tecnología Nadiem Anwar Makarim se designa como sospecharAunque la oficina del Fiscal General ha nombrado primero a la persona preocupada como sospechosa.

«Es posible, como en el caso del banco de BJB, hay un sospechoso nombrado por el KPK y también es nombrado sospechoso por la oficina del fiscal general», dijo el jueves el portavoz de KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Jakarta, el jueves.

Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

El sospechoso mencionado por Budi fue el ex director gerente de BJB Yuddy Renaldi, que estaba dentro del alcance de la KPK de ser sospechoso en el presunto caso de corrupción en el Proyecto de Adquisición de Publicidad en el Banco Regional de Desarrollo Regional de Java y Banten (BJB) para 2021-2023.

Mientras que en el alcance de la AGO se convirtió en sospechoso en el presunto caso de corrupción en la concesión de PT Bank BJB Credit, PT Bank Dki Yakarta y el Banco Central de Desarrollo Regional de Java al PT Sri Rejeki Isman TBK (SRITEX) y un subsidiario.

«Por lo tanto, es posible y, de hecho, el KPK, la oficina del Fiscal General y la Policía Nacional tienen el mismo compromiso de desarrollar conjuntamente sinergia para que en los procesos de la aplicación de la ley, incluida la erradicación de la corrupción, pueda funcionar en armonía», explicó.

Anteriormente, el KPK reveló que estaba investigando acusaciones de corrupción relacionadas con la adquisición de Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura. El caso todavía está en la etapa de investigación.

Varias partes que han sido cuestionadas por la agencia interreligiosa relacionada con el caso de Google Cloud son ex personal especial del Ministro de Investigación y Tecnología Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, a saber, el 30 de julio de 2025.

Luego, el ex comisionado Goto Andre Soelistyo y ex director de Goto Melissa Siska Juminto el 5 de agosto de 2025, mientras que Nadiem fue interrogado el 7 de agosto de 2025.

El KPK enfatizó que la investigación de presuntos casos de corrupción relacionados con Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura era diferente del caso de Chromebook manejado por la oficina del Fiscal General.

Además, el KPK afirmó estar investigando supuesta corrupción en la adquisición de la cuota gratuita de Internet en el Ministerio de Educación y Cultura. La investigación está relacionada con el caso de Google Cloud.

Mientras tanto, la oficina del Fiscal General está investigando actualmente casos de presunta corrupción en el programa de digitalización educativa en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 relacionados con la prioridad de Chromebook.

AGO ha nombrado a cuatro sospechosos en el caso, a saber, el ex personal especial del Ministro de Educación y Cultura de la Era. Nadiem makarim Nombrado Jurista Tan, ex consultor de tecnología en el Ministerio de Educación y Cultura Ibrahim Arief, Director de la Escuela Primaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021 Sri Wahyuningsih, y director del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021 Mulyatsyah.

El 4 de septiembre de 2025, la oficina del Fiscal General llamó a Nadiem Makarim como sospechoso en el caso, luego de cuatro personas que anteriormente habían sido nombradas sospechosas. (Hormiga)